Corte de luz en Lima y Callao este 24 y 25 de noviembre: horarios y distritos programados

A. H. Los Proceres Mz. C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ll, M, N, O, P, Q, S, T, Av. 1ro de Mayo cuadra 7, Prog. Viv. La Alborada de Carabayllo Mz. G Lt. 1-4, Asoc. Adesesep Mz. A, A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E3, E4, E5, F1, F2, F3, F4, G1, G2, G3, G4, H1, H2, I1, I2, J2, J3, J4, K1, K2, L1, L2, L3, M1, M2, N1, N2, O1, O2, P1, Q1, R1, Proy. Especial Ciudad Pachacútec Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ll, M, N, O, P, Q, S, T, Ah. ampliación Mz. B, K, L, M, Proy. Integral de Viv. Santa Rosa De Lima Mz. A1, A2, B1, B2, C1, C2, C4, D1, D2, D4, E1, E2, F1, F2, G2, H2, I2, J2, K2, L2, M2, N2, Ñ2, Q2, R2, S2, Ah. 19 De Agosto Nuevo Pachacútec Mz. A, B, C, D, E, F, Ah. Jenny Bumachar de Kouri Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, Ah. Upis Parcela Mz. A, B, K, L, M, N, O, P, S, Ah. Puerto Pachacútec Mz. A1, A2, A3, A4, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, E1, E2, E3, E5, E6, F4, F5, F6, Pro. Viv. Profam. Perú Mz. A, B, C, D, D19, F1, I, J, M, M6, N5, N6, N7, N9, N10, N11, N13, N14, N15, N16, N17, N18, N19, S, T, W20, Y5, Y10, Y11, Y13.