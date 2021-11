Clases presenciales 2022: estudiantes de quinto de secundaria serán priorizados para regresar a las aulas

Las clases presenciales iniciarán en marzo de 2022 de manera paulatina. El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que priorizará el regreso a las aulas de los estudiantes de quinto de secundaria de la educación básica regular y cuarto grado de educación básica alternativa.

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 458-2021-MINEDU, publicada en El Peruano, estableció modificaciones para el pronto retorno seguro de los servicios educativos habilitados.

Asimismo, la normativa propuso que las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE/GRE) publiquen un cronograma oficial de retorno antes de finalizar el año escolar 2021, así como también hacer las precisiones sobre la voluntariedad del retorno.

Otra de las medidas es que los estudiantes de 3, 4 y 5 años de inicial de la Educación Básica Regular también retornarán a las aulas; además, a ese grupo se suma 1, 2 y 6to grado de primaria de la EBR., también 1, 2 y 3 grado del ciclo intermedio de la modalidad de Educación Básica Alternativa. Se incluye a los estudiantes que han tenido limitado acceso a radio, televisión o internet.

La resolución señaló que el uso del protector facial es recomendación de prevención en espacios cerrados donde no puede haber distanciamiento, aunque no es obligatorio, y resaltó que las caretas faciales no reemplazan a las mascarilla. Cabe precisar que el protector facial ya no se usa, según disposición del Ministerio de Salud.