Cannabis medicinal: reglamento del Minsa aún margina a pacientes

En La Entrevista, Francesca Brivio, activista por el cannabis medicinal, rompe algunos mitos de esta planta que ayuda a centenares de pacientes con enfermedades crónicas o raras en el Perú.

¿Qué debemos conocer los peruanos sobre el cannabis medicinal?

Hay que dejar claro a la gente que cannabis es marihuana, es la misma de toda la vida, no es una planta diferente para su uso medicinal. Parte de nuestro trabajo es educar y desmitificar. Yo entiendo el miedo de tantos años de prohibición, pero les diría que comiencen a perder miedo a esta planta, siempre van a haber distintos usos.

Desde Cannabis esperanza pensamos que se debería despenalizar el uso de cannabis y regular según estos usos: el adulto, medicinal e industrial. Es un planta terapéutica, versátil. La educación es la única manera de romper el estigma.

¿Cómo ayuda el cannabis a los millones de pacientes?

La calidad de vida es uno de los factores primordiales. Yo tengo tres enfermedades raras. Como muchas personas saben, he estado en silla de ruedas, me han quitado el útero, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, he llegado a tener hasta 60 síntomas y la cannabis me ha devuelto calidad de vida. Cosas tan simples como poder comer, mi cuerpo no acepta la comida y gracias a la cannabis volví a poder sentarme en una mesa y compartir con mi familia.

Ayuda bastante para el dolor. Hay diversos estudios con resultados concluyentes. Son más de 120 dolencias que la gente refiere y ha mejorado en su vida. He llegado a tomar 32 medicamentos al día, (pero) con esto no estoy diciendo que la cannabis sea la panacea y que les va a servir a todas las personas por igual.

Muchas veces me han dicho que solo es un paliativo, como si eso fuera poco, como si paliar un malestar fuera poco. El 70% u 80% de la medicina que compras en la farmacia es paliativa. No hay que estigmatizar la planta.

¿Cómo podemos generar empatía?

Que se informen. Entiendo que cualquier ciudadano tenga miedos sobre el cannabis. Decían que mataban las neuronas, pero ahora se sabe que es neuroprotectora. Que el nivel de adicción es altísimo, mentira, es de un 3% a un 6% y el alcohol tiene 23%.

Ustedes le han enviado una carta al ministro de Salud, Hernando Cevallos, ¿qué es lo que piden?

Sí, junto con otras asociaciones como la Fecame, Buscando esperanza y Mi esperanza brota de la tierra. Nosotros tenemos dos leyes en Perú: la del cultivo de cannabis para empresas, en el 2017, y la segunda ley que es para el cultivo asociativo, que como su nombre lo dice es para asociaciones, pero con el reglamento que sacó el Minsa esto sería imposible.

Para empezar, nuestra ley es cannabis y sus derivados, eso quiere decir que la planta de cannabis y sus derivados pueden ser usados como medicina, pero solo quieren que sean los derivados. Hay madres que usan las raíces, hay gente que usa las semillas. Hay diferentes maneras de usar esta planta. Entonces, si el cultivo asociativo solamente lo quieren para los aceites, están dejando, de nuevo, a muchos pacientes afuera.

¿Han tenido algún tipo de respuesta?

Sí, recibimos la invitación del Minsa para hablar con el asesor del ministro de Hernando Cevallos, quien tiene la mejor disposición porque en el 2017 él fue el primero en presentar un proyecto para el cultivo asociativo, pero hay ciertos sectores del Minsa, la Digemid, sobre todo, que no están de acuerdo con el cannabis como medicina.

Quedamos en que nos iban a llamar antes de sacar el reglamento para ver si estábamos de acuerdo.

Es decir, ha habido apertura, pero no hay un avance

Sí, exactamente. Por el momento no hay.