Sunedu se pronuncia sobre el bachillerato automático hasta 2023: “Se está vulnerando la autonomía”

Tras oficializarse la publicación de la ley que amplía la obtención del bachillerato automático hasta el 2023; el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Oswaldo Zegarra, se pronunció por esta nueva norma y opinó sobre si afectaría en la actual reforma universitaria aplicada a varias instituciones.

El superintendente recalcó que, si bien no se afectan las funciones realizadas, esto podría tomarse como un atentado contra la autonomía. “En el fondo, no afecta la reforma universitaria ni las funciones de la Sunedu. Prorrogar dos años más no altera las funciones que la Sunedu realiza, pero sí, de alguna manera, permite dar una idea de que se está vulnerando la autonomía de la Sunedu”, acotó.

Asimismo, precisó que existe preocupación, pero que esto no altera el funcionamiento de la entidad. “Lo que pasa es que siempre tenemos algunas ideas que tratan de cambiar el rumbo de la Sunedu, en sus acciones y decisiones, y en su forma en la cual tienen que supervisar el funcionamiento de las universidades en el país. Ese es el punto fundamental”, detalló.

Previamente, el Ministerio de Educación se mostró en contra del bachillerato automático y planteó otras formas para que los estudiantes presenten un trabajo de investigación. Sin embargo, esto no fue tomado en cuenta.

¿Cuándo fue firmada la Ley del Bachillerato Automático?

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, firmó el proyecto de ley que extiende el bachillerato automático hasta el 2023, previamente aprobado por el Congreso de la República. “No nos conmueven otros intereses. El único interés es el Perú, el compromiso con los jóvenes, los maestros y las poblaciones más vulnerables”, dijo el mandatario el último lunes 22.