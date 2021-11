Ancón: vecinos bloquean vía de la Panamericana Norte para exigir agua potable y desagüe

Por Geanella Izquierdo / URPI-LR

Cientos de vecinos de Ancón realizaron una protesta en la Panamericana Norte, a la altura del distrito de Santa Rosa, para exigirle al Estado una solución ante la falta de servicios básicos, como agua y desagüe, que afecta a miles de personas en la comuna. Asimismo, los dirigentes que han impulsado esta iniciativa recalcaron que dicha carencia no es de ahora, sino de hace 20 años.

La República llegó al lugar de los hechos y recogió las solicitudes de algunos vecinos: “Al presidente le hacemos saber que somos una población de 60.000 habitantes vulnerables que no tenemos agua y desagüe. No es posible que a 40 km de Lima estemos abandonados. Pedimos a los gobernantes y congresistas que escuchen la voz del pueblo, por eso han sido elegidos”, señaló uno de ellos.

Asimismo, el manifestante añadió que esta no sería la primera vez que hagan este tipo de protestas si es que no hay soluciones para sus pedidos. “Tenemos menores de edad y ancianos, población sensible, que no tiene agua ni desagüe y esto es alarmante por la pandemia”, concluyó.

Además del agua y desagüe, los residentes anconeros exigen que las autoridades les otorguen los títulos de propiedad de sus predios. “No es posible que ahora vengan individuos que quieran apoderarse de nuestros terrenos porque no figuramos ante el sistema como propietarios”, contó uno de los vecinos.

Es el primer día de bloqueo permanente en la Panamericana Norte. Foto: Geanella Izquierdo / URPI-LR

Otro ciudadano indicó que todo el distrito tiene que esperar el servicio de las cisternas para poder abastecerse de agua. “No es posible, tenemos necesidades y no nos escuchan”, reclamó.

Hasta la zona llegaron madres de familia con sus hijos y también se unieron las asociaciones de Villa de Ancón, La Variante y La Loma. Los manifestantes afirman que permanecerán bloqueando la zona hasta encontrar soluciones.