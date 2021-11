Vacunación en Perú: Minsa aplicó más de 40 millones de dosis contra la COVID-19

El Ministerio de Salud (Minsa) pasó este martes 23 de noviembre la valla de las 40 millones de dosis aplicadas de la vacuna contra el nuevo coronavirus. Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), hasta las 18.03 horas se colocaron 40 086 179 fármacos en el ámbito nacional.

De ese total, 22 075 382 ciudadanos han recibido la primera dosis mientras que 17 520 900 personas ya completaron su esquema de inmunización; es decir, el 62% de la población objetivo ya está protegida contra la COVID-19.

En tanto, 489.897 personas ya recibieron la tercera dosis o dosis de refuerzo. El Minsa recordó que toda la población tiene asegurada su dosis de refuerzo, sin embargo, irá progresivamente. Por el momento, el sector que lidera el ministro Hernando Cevallos está inmunizando al personal de salud, bomberos, fuerzas y todos los mayores de 60 años que recibieron su segunda dosis hace más de seis meses.

Gobierno no cambiará la ley para volver obligatoria la vacunación

La Ley N.° 31091, que establece que el Estado peruano garantiza el acceso libre y voluntario al tratamiento preventivo y curativo de la COVID-19, no será modificada, informó hace unos días el titular del Minsa. Aunque, el Poder Ejecutivo dispuso que desde el 15 de diciembre los no vacunados con ambas dosis no podrán ingresar a espacios cerrados como cines, bares, restaurantes y centros laborales.

“Si usted no quiere, no se aplique la vacuna, pero a lo que no tiene derecho es a sentarse a lado de una persona que está vacunada y no quiere contagiarse, porque, al no estar vacunado, usted tiene más posibilidades, el 30% o 40%, de contagiarse, tal como está demostrado científicamente. Usted le va a quitar una cama en UCI, seguramente, a muchas personas que la requieren, porque usted no se quiso vacunar”, respondió Cevallos a Canal N sobre la negativa de un sector de la población a inocularse.