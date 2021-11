Tacna: mujer que atacó a perro fue multada con S/ 4.400

Una mujer, grabada en video mientras golpeaba salvajemente a un perro pitbull el pasado fin de semana en el sector de Magollo, fue multada con 4.400 soles por la Municipalidad Provincial de Tacna.

Tras recibir la denuncia, personal de la Sub Gerencia de Fiscalización y Control, y Salud Pública acudió hasta la vivienda ubicada en la asociación Señor de Los Milagros para encontrar a Norma Mamani, autora del hecho.

En el lugar se constató que el can ya no se encontraba, porque, según la propietaria, fue r escatado por un grupo animalista junto a dos canes más. Al ser consultada por el caso, señaló a los fiscalizadores que “ese día me encontraba en estado etílico, por lo que reaccioné mal”.

Yanett Nina Ale, subgerente de Fiscalización y Control, precisó que en cumplimiento a la Ordenanza Municipal 001-2018, código de infracción 7-007, se procedió a multar a Norma Mamani con 1 UIT, equivalente a 4.400 soles, por causar actos de violencia en contra de los animales.

Al margen de la sanción administrativa, la mujer enfrenta una investigación por el Séptimo Despacho de Investigación del Ministerio Público, a cargo de Isabel Mendoza, por el delito de maltrato animal.

En el video en cuestión, se observa que la agresora arroja una serie de objetos contundentes al perro. Este es lastimado en varias oportunidades, pese a su intento por huir.