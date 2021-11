Lurigancho-Chosica: incendio de grandes proporciones alertó a vecinos

Con información de Vanessa Trebejo/URPI-LR

Esta tarde se produjo un incendio en avenida Cajamarquilla en el distrito de Lurigancho-Chosica. Hasta el lugar llegaron al menos once unidades de bomberos. Según información del distrito, no se tuvo pérdidas humanas pero sí algunos daños materiales.

De acuerdo al reporte de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica, la alarma no pasó a mayores y hasta el momento ya se encontraría controlado el incendio.

Incendio controlado en el Callao

Un incendio de grandes proporciones se reportó en la avenida Néstor Gambetta, cerca del puente Oquendo y el terminal pesquero de Ventanilla, en Callao. Este hecho ocurrió desde las 10.26 a. m. y, luego de una hora y media de trabajo, alrededor de 20 unidades de Bomberos pudieron controlar el fuego.

Pese a la gran magnitud del siniestro, no se ha registrado ningún herido y no se han cerrado las calles aledañas. No obstante, un trabajador fue reportado como desaparecido tras este hecho.

Números para reportar un incendio

Central de Bomberos: 116 .

. Central de Emergencias de la Policía Nacional: debes marcar el código 105 o a través de los números de WhatsApp 964-605-570 y 942-479-506 .

o a través de los números de WhatsApp . SAMU: 106 .

. Defensa Civil: 110 y con Defensa Civil – INDECI Emergencias: 110

y con Defensa Civil – INDECI Emergencias: Sistema de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) de EsSalud: 117.

