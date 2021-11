Lambayeque: acusan a Ernesto Flores por presunto lavado de activos y defraudación

El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo inició este martes 23 de noviembre la audiencia de control de acusación contra el empresario Ernesto Flores Vílchez. Él es acusado de los presuntos delitos de lavado de activos y defraudación tributaria.

La sesión fue transmitida por la página de Facebook de Justicia TV y tuvo como participantes al Ministerio Público y las partes procesadas.

En audiencia virtual, la fiscal anticorrupción Ana Zegarra Azula refirió que Ernesto Flores incurrió en defraudación tributaria al haber ocultado parcialmente sus bienes, ingresos y rentas para reducir los tributos que le correspondían pagar.

PUEDES VER Agustín Lozano: Poder Judicial programa inicio de juicio oral por pedido de 4 años de cárcel

Acusación

En el año 2013, según la magistrada anticorrupción, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) detectó que el empresario tuvo un incremento patrimonial no justificado por S/ 1 913 528, mientras en el año 2014 se le identificó un aumento por S/ 1 526 580.

“Los orígenes de estos fondos no pudieron ser demostrados por Ernesto Flores Vílchez. De esta manera, se determinó que el contribuyente habría causado un perjuicio económico al Estado de S/ 1 252 330″, precisó la magistrada Zegarra Azula.

Respecto al delito de lavado de activos, Zegarra Azula afirmó que Ernesto Flores no declaró la totalidad de sus ingresos del año 2010 al año 2014 por la cantidad de S/ 23 813 708. En este caso ,específicamente, a sus ingresos en los años 2013-2014 corresponde S/ 3 499.283.

“De esta manera, (Ernesto Flores) habría comprado bienes a nombre de diferentes empresas. (Habría) hecho depósitos de dinero en entidades financieras, pagado alquileres, comprado cheques y realizado préstamos a personas jurídicas y naturales. Incluso, habría hecho el envío de dinero a paraísos fiscales en Panamá y Bahamas”, subrayó la fiscal.

Por estos hechos, la fiscal anticorrupción postula que Ernesto Flores sea condenado con 19 años y cuatro meses de cárcel; plantea, también, que reciba una pena multa por la suma de S/ 465.888 y la inhabilitación para efectuar contratos con el Estado por el plazo de 32 meses.

Fiscal Ana Zegarra presentó acusación contra empresario. Foto: Justicia TV

Se defiende

En su defensa, el abogado de Ernesto Flores mencionó que la imputación contra su patrocinado por el delito de defraudación tributaria es inexacta, pues no se ha detallado el mecanismo de engaño o procedimiento fraudulento para cometer el ilícito.

“La señora representante del Ministerio Público no ha detallado en que ha consistido el mecanismo de engaño para que se produzca defraudación tributaria. No puede haber estafa sin engaño. No puede haber hurto sin sustracción. No puede haber robo sin violencia ni amenaza. No puede haber defraudación tributaria sin un mecanismo de engaño”, expuso el letrado.

De igual forma, la defensa legal buscó aclarar que se tiene documentación que sustentan los ingresos del empresario Flores Vílchez por actividades comerciales, los cuales desacreditan la imputación por defraudación tributaria y lavado de activos.

El referido juzgado programó para el 20 de diciembre, al promediar las 8.30 a. m., la continuación de la audiencia.