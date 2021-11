Chorrillos: coronel en retiro insultó a un agente de seguridad porque no lo dejó estacionar

Un coronel en retiro lanzó improperios e insultos contra un agente de seguridad del condominio Torres de Matellini porque no lo dejó que estacione su auto. El hecho ocurrió en Chorrillos y fue registrado por uno de los vecinos de la zona.

En la grabación, además de las amenazas, también se observa cómo el exmilitar realizó una peligrosa maniobra que puso en peligro la vida del trabajador, quien solo se limitó a escuchar las injurias.

El agresor fue identificado como José Antonio Elgegren Apuela y, ante las cámaras de 24 horas, admitió que insultó al agente de seguridad; sin embargo, se excusó diciendo que fue como respuesta a los ataques del trabajador.

“Reconozco que la palabas han sido de alto calibre, pero fue una reacción a las ofensas de este muchacho. Yo no vi la bicicleta porque estaba conduciendo”, dijo el acusado; no obstante, fue desmentido por los vecinos del condominio de Chorrillos.

En tanto, el agraviado se mostró consternado por los hechos y reveló que procederá legalmente para denunciar el acto de discriminación en su contra.

“Me empezó a agredir, me insultó y me dijo palabras que no puedo repetir. En ningún momento me he portado mal con el señor. El señor tenía intenciones de agredirme , por eso me hice a un costado y dejé la bicicleta. Es ahí cuando el señor arrolla la bicicleta sin importarle nada”, denunció el agente de seguridad.

Familia denuncia ataque racista por parte de sus vecinos de San Miguel

Una familia denunció que recibió ataques racistas por parte de sus vecinos de San Miguel. Todo empezó porque la afectada le pidió a una de las residentes de su edificio que mueva el auto que estaba en su estacionamiento.

“La persona que había estacionado su auto en mi lugar, dueña también de un inmueble, bajó con otras dos personas en total estado de ebriedad y, cuando se le hizo el reclamo respectivo, nos dijeron, precisamente a mi tía: ‘Calla, negra callejonera’”, lamentó la agraviada a TV Perú.