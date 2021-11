Arequipa: investigarán a trabajadores encontrados libando licor en hospital

Un grupo de trabajadores de salud del área de triaje COVID-19 del Hospital Honorio Delgado Espinoza en Arequipa, fueron encontrados, el último lunes 22 de noviembre por la madrugada, libando licor al interior de dicha área.

Sobre el caso, el gerente regional de salud, Christian Nova Palomino, detalló que los hechos ocurrieron durante el turno de emergencia (turno noche) y serían 10 los implicados en esta falta. “Es un acto de irresponsabilidad, me siento decepcionado y me da mucha pena decirlo, solo me queda pedirle disculpas a la población”, indicó.

La autoridad agregó que la Gerencia de Salud ha solicitado a la dirección del Hospital Regional un informe detallado de los hechos acontecidos, una investigación inmediata a cargo de la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos y ha pedido que el Área de Asesoría Legal del nosocomio remita las acciones a la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa.

Nova detalló que las sanciones podrían ir desde la llamada de atención hasta la destitución del cargo, según se considere.

Será un comité especial quien continúe las investigaciones y al final decidirá la sanción a los responsables. “Decirles a mis otros colegas que este es un hospital que merece respeto y nuestra razón de ser debe ser velar por la salud de los pacientes”, invocó Nova al resto del personal médico.