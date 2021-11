SJL: ladrones se llevan dinero y equipos valorizados en 60.000 soles de estudio contable

En San Juan de Lurigancho continúa incrementándose la delincuencia. Esta vez, un estudio contable, ubicado en la avenida 13 de enero, fue asaltado por unos sujetos que se llevaron los equipos de cómputo y dinero en efectivo valorizados en 60.000 soles.

Un equipo de La República se acercó al lugar de los hechos para tomar testimonio de los afectados. Según indicaron, el suceso ocurrió en horas de la noche del último domingo 21 de noviembre, aproximadamente a las 7 p.m.

Asimismo, los malhechores se llevaron cerca de 16 CPU y dinero en efectivo, así como las operaciones contables del estudio.

“Han ingresado a mi oficina. Han roto todos los cajones de los trabajadores. Y se llevaron la información del programa contable. Nosotros tenemos clientes y trabajamos con eso. Yo lo que pido es que las autoridades me apoyen”, dijo Adán Acevedo, encargado del estudio contable.

Acevedo precisó que no hubo forcejeo en la puerta principal; sin embargo, los delincuentes sí llevaron herramientas para romper la seguridad de la puerta del estudio. Así también pidió nuevamente el apoyo para recuperar los trabajos contables de sus clientes.

“Quiero que se pongan en mi caso. Más me interesa recuperar la información de mis clientes, me interesa el programa del estudio contable. Ojalá que me entiendan la Sunat, mis clientes, las autoridades. Todo se han llevado”, expresó.

El estudio no cuenta con cámaras de seguridad. Además, es la segunda vez que asaltan a un local en esa avenida.