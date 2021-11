San Isidro: joven fue secuestrada y asaltada por falso colectivero en la avenida Javier Prado

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

Un verdadero trauma fue lo que le tocó vivir a una joven de 26 años luego de abordar un auto colectivo en la avenida Javier Prado, en San Isidro. Una mujer y tres hombres se hicieron pasar como conductor y pasajeros para robarle más de 20.000 soles a través de transacciones bancarias.

Tras salir de su centro laboral el último viernes 19 de noviembre en la noche, la mujer abordó el colectivo en la avenida Javier Prado cruce con Francisco Basso sin imaginarse lo que pasaría minutos después.

“A la altura de la avenida Arequipa, dobla y ahí me dicen que esto es un asalto, me golpean con la cacha de la pistola y me fracturan la nariz. Se sube un chico más y me empuja al medio para que no me escape. Me quitaron el celular y me obligaron a darles mis contraseñas de mis aplicativos móviles y de mis tarjetas. Hacían transferencias mientras me golpeaban”, narró a La República.

La afectada señala que antes de abordar el vehículo observó que una mujer estaba en el asiento de copiloto, lo cual le inspiró confianza; sin embargo, esta también formaba parte de la banda criminal. “Ella estaba arreglada como si viniera de trabajar, pero al final fue la más agresiva conmigo”, contó.

Luego de dos horas de haber permanecido secuestrada y golpeada por estos sujetos, la abandonaron en el distrito de La Perla. Aparte del dinero sustraído de sus tarjetas de débito y de crédito, se llevaron su teléfono móvil y una laptop valorizada en más de 4.000 soles.

La joven solicita a las entidades bancarias que asuman el monto de lo sustraído. “Que se cubra porque ellos tienen un seguro, la SBS les pide un sistema de prevención de fraudes y si ven que un cliente solo compra consumos mínimos en tiendas, cómo va a sacar tanta cantidad de dinero en una sola noche, dónde está su sistema”, cuestionó la joven afectada.