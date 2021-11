Mujer que permaneció en UCI tras contagiarse de COVID-19: “Fue un error, debimos vacunarnos”

Elizabeth Gutiérrez y su familia formaban parte del grueso de la población peruana que se resistía a la vacunación contra la COVID-19 , pese a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Ella se contagió de coronavirus y permaneció 15 días en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital local, donde necesitó un ventilador artificial para luchar por su vida.

La mujer logró salir de UCI y quiso contar su testimonio para concientizar a quienes todavía piensan que las dosis contra el virus no son necesarias. “ La familia pensó en un primer momento que la vacuna no era buena...era mentira ”, declaró para el dominical Cuarto Poder.

“Fue un error, debimos vacunarnos. Soy bienvenida a la vida otra vez y me arrepiento de no haberme vacunado en su momento”, añadió la adulta mayor, quien aún se encuentra en observación en un centro de salud. “Que se vacunen, porque es la única manera de preservar la vida, de no llegar a UCI, así como yo”, añadió.

COVID-19 en Perú: Minsa reporta incremento de contagios durante las últimas tres semanas

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que, en las últimas tres semanas, el país registró un incremento de contagios de coronavirus, por lo que también aumentó el número de pacientes hospitalizados y en camas UCI.

“Estamos tomando todas las previsiones que podamos para tratar de implementar cercos epidemiológicos, vacunación masiva y pruebas moleculares, y lo estamos haciendo en todo el país, en especial en los lugares con incrementos de casos”, afirmó en entrevista con Canal N.