Excombatientes podrán atenderse gratuitamente en EsSalud

Los excombatientes comprendidos en las leyes números 24053, 26511 y 28796, acreditados por el Ministerio de Defensa, recibirán de manera gratuita atención médica, hospitalaria y suministro de medicinas en los hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Así lo dispone la resolución de Gerencia General del Seguro Social n.º 1535-GG-ESSALUD-2021, publicado hoy en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La resolución beneficia a los excombatientes del conflicto de 1933 que acrediten como defensores calificados; personal sobreviviente calificado como Vencedor de la Campaña Militar de 1941, así como excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995 identificados como Defensores de la Patria por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, ellos gozarán de la cobertura gratuita de salud, el personal calificado que posteriormente pasó a prestar servicios en otros sectores de la Administración Pública y aquellos que no tengan ingresos ni rentas del sector público (independiente), siempre que no hayan prestado servicios como personal militar o empleados civiles en las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, o que no se encuentren en situación de retiro o cesantes de dichos organismos.

También los excombatientes que prestaron servicios en la Fuerza Armada o Fuerzas Policiales en condición de personal militar o empleados civiles o que se encuentren en situación de retiro o cesante de dichos organismos serán atendidos en EsSalud, siempre que en los lugares donde residan (según domicilio que figura en su DNI) no hubiera centro de salud de la Fuerza Armada o Policía Nacional en la que prestó servicios.

Por otro lado, la institución precisó que la cónyuge sobreviviente, hijos menores de edad o los padres —siempre que dependan económicamente del combatiente fallecido o tengan 55 o más años de edad— de los Defensores de la Patria que hayan participado como combatientes en la zona del Alto Cenepa durante el conflicto con el Ecuador en 1995 recibirán atención médica gratuita y medicinas.