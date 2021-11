Coronavirus en Perú: Minsa reporta 447 casos nuevos, 10 muertes y 48 altas médicas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número acumulado de casos de coronavirus aumentaron a 2 225 117 y los fallecimientos llegaron a 200.894. La cartera dirigida por el médico Hernando Cevallos detalló que, hasta las 10.00 p. m. del 21 de noviembre, se confirmaron 447 nuevos casos positivos y 10 decesos en el ámbito nacional.

Asimismo, la institución precisó que la cantidad acumulada de personas dadas de alta fueron 2 205 275, de las cuales 48 vencieron a la mencionada enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que instaron a la ciudadanía a no bajar la guardia.

En la actualización diaria del Minsa se conoció que 3.210 pacientes permanecen hospitalizados y 896 reciben ventilación asistida en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Estas cifras se obtuvieron luego de que se analizaran 19 964 326 pruebas moleculares y serológicas.

Ministerio de Salud publicó las cifras en sus canales oficiales. Foto: Minsa

Hernando Cevallos: No cambiaremos la ley para volver obligatoria la vacunación

El titular del Minsa, Hernando Cevallos, aclaró que su sector no modificará la ley que establece que la vacunación es voluntaria en el ámbito nacional. “Por lo menos en este momento no está contemplado por el Ministerio de Salud”, apuntó el titular del Ejecutivo.

“Si usted no quiere, no se aplique la vacuna, pero a lo que no tiene derecho es a sentarse a lado de una persona que está vacunada y no quiere contagiarse, porque, al no estar vacunado, usted tiene más posibilidades, el 30% o 40%, de contagiarse, tal como está demostrado científicamente. Usted le va a quitar una cama en UCI, seguramente, a muchas personas que la requieren porque usted no se quiso vacunar”, añadió a Canal N.

Sin embargo, la cartera sí ha tomado acciones que buscan incentivar la inoculación contra la COVID-19 en el país. Una de ellas es que, desde el 15 de diciembre, la población tendrá que presentar su carné de inmunización para ingresar a lugares cerrados como cines, bares, restaurantes, centros laborales, entre otros.