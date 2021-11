Arequipa: agente que hundió a Elmer Cáceres dice que le quieren quitar protección policial

La testigo protegida TP004-2019-4D, que meses después pasó a ser la agente especial Samanta Miranda Tijero, denunció la noche de ayer en el programa Punto Final, que la policía emitió un informe donde se refiere que no amerita seguir brindándole protección.

La mujer es la pieza clave en la investigación que se sigue en contra del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, consejeros regionales, funcionarios y dirigentes de asociaciones. Todos integraban, según la fiscalía, una red criminal denominada “Los hijos del cóndor”.

Para la testigo, este hecho es la gota que derramó el vaso. Explicó que desde que inició su trabajo como agente encubierto no recibió apoyo. Dijo que solo le dieron un USB para grabar. Luego cuando se hizo la detención de todos los implicados en el caso, el 22 de octubre, nadie le comunicó ello e incluso se publicaron audios, que la afectaron. Afirmó que por eso tuvo que prácticamente escapar de su casa junto a su madre para ponerse en resguardo.

Agregó que posteriormente recién se le dio las medidas de protección que son parciales. Actualmente, vive en un cuarto de 4 metros cuadrados.

La República se contactó con el fiscal del caso, Arturo Valencia Paiva, este señaló que desde el 22 de octubre su despacho dispuso que se le diera medidas de protección a la agente. Explicó que la Policía es la que determina cómo se cumple su disposición. Asimismo dijo no tener claro los criterios que tiene la Policía especializada para ver si se quita o no las medidas de protección. Recalcó que por su parte no se ha pedido levantar las mismas. “Mi disposición de medidas de protección para la agente y otros testigos sigue vigente”.

En cuanto a que no se le brindó medios tecnológicos durante el tiempo que estuvo como agente encubierto, el fiscal dijo que se le entregó un USB y un celular. Sostuvo que ello era lo más adecuado durante la investigación. Prueba de ello es que los audios son de buena calidad.

Respecto a porqué se revelaron audios el día de la detención de “Los hijos del cóndor”, que pusieron en riesgo la integridad de la agente, el fiscal refirió desconocer cómo es que se filtró esta información .

Fuentes de la fiscalía señalaron que sería la Policía quien soltó esta información. Contaron que el día del operativo incluso llegaron periodistas de Lima para grabar las diligencias que eran solo de conocimiento del Ministerio Público y de la Policía.

“No me quede con nada”

En el testimonio brindado por la agente especial a Punto Final, narra las cosas que tuvo que hacer para registrar en audio y video las conversaciones que sostenía con el gobernador, funcionarios y consejeros.

Por ejemplo, cómo se adhería al cuerpo un celular con cinta y el temor que siempre sentía cuando se reunía con los investigados. También señaló que ella no se quedó con nada de lo que les dieron. “Nos entregaron tres terrenos en las asociaciones Sol radiante, 4 de Diciembre y Pampas Bayas, valorizados en más de dos millones de soles. Todo se entregó al Ministerio Público, no me quede con nada”,

“Existen tres alternativas cuando ingresas a un cargo, hacerte parte de la corrupción, taparte los ojos o denunciarla, opte por la última”, concluyó la agente especial.

El calvario que sufrió la agente

En la declaración del 25 de noviembre de 2019, la testigo protegida TP004-2019-4D, que meses después pasó a ser la agente especial Samanta Miranda Tijero, cuenta lo que le tocó vivir para ingresar al círculo de consejeros cercanos al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica.

Explica que entre octubre y noviembre de ese año sostuvo diferentes reuniones con el gobernador, sus consejeros y funcionarios. En una de esas citas, que se realizó en el restaurante Las Nieves, el gobernador se puso a tomar con ella y se estuvo sobrepasando. Contó que ella lo alejó en más de una ocasión.