San Martín de Porres: sujeto agrede a trabajadora de grifo y se da a la fuga

Momentos de pánico fueron los que vivió Paola Ugarte Rivera (23) el pasado viernes por la noche cuando fue arrastrada por un vehículo al que previamente había realizado el servicio de llenado de gasolina. Cámaras de seguridad captaron el hecho ocurrido en el cruce de las avenidas Izaguirre y Canta Callao en San Martín de Porres.

La joven trabajadora del grifo Petroperú contó a La República que todo inició cuando el sujeto, quien manejaba el vehículo de placa V6E-680, no quiso pagar por el llenado de gasolina.

“Lo que ocurrió fue que la máquina tuvo un error y llenó de más. Entonces yo le dije que no era necesario que me pague el exceso, pero sí el servicio que me dijo inicialmente. Se negó y cuando me acerqué a su auto comenzó a golpearme con la puerta abriéndolo y cerrándolo. En ese momento se enganchó mi pulsera a su puerta y comenzó a avanzar. Vio que no podía soltarme y no le importó, me arrastró”, contó muy afligida.

El sujeto, pese a ver el estado de la joven en el piso, según lo que se pudo observar en las cámaras de seguridad, no bajó a auxiliarla y a los pocos minutos emprendió su fuga.

“A ese joven no le importó verme con el uniforme destrozado, mi pierna con moretones del golpe, simplemente se fue”, dijo.

Pide justicia

Paola cuenta que hace tres semanas habría ingresado a este trabajo, ya que que desde el inicio de la pandemia no tenía uno estable. Asimismo, pide ayuda económica debido a que está realizando fuertes gastos en medicamentos para calmar el dolor después de lo que sufrió.

“Yo pido apoyo porque los dolores son constantes, no tengo ahora trabajo porque no sé si volveré. La empresa me está ayudando, pero los gastos son fuertes, y este joven no se está haciendo responsable”, recalcó.

Finalmente, la denuncia fue realizada en la comisaría Sol de Oro, en donde el presunto responsable fue identificado como Michael Pozo Vasquez. Si deseas ayudar a esta joven puede yapear al número 981 223 887 a nombre de Jesús Bodero, quien es pareja y único apoyo actualmente de Paola.