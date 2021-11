COVID recrudece en Europa y aún amenaza al Perú

A dos años del primer caso documentado de coronavirus en el mundo, Europa se ha convertido, una vez más, en el epicentro de la pandemia de la COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los contagios y muertes se han disparado, y pareciera que la situación se sale de control. Países como Alemania, Austria y Rusia son los que más suenan estos días, por el alza en las cifras y las restricciones establecidas para hacerle frente a la nueva ola.

Los números registrados en esta parte del planeta han generado que la OMS describa la situación como “preocupante” por representar una gran parte del total de casos y decesos nuevos. A la fecha, 257 millones de personas han contraído el virus, lo que ha dejado como resultado 5,14 millones de fallecidos a nivel mundial.

Las vacunas como arma

La vacunación, dicen los expertos, sigue siendo la mejor arma contra la COVID-19; sin embargo, en Europa muchos países tienen una cobertura baja y ello es uno de los motivos de este recrudecimiento, señala Percy Mayta-Tristán, director de Investigación de la Universidad Científica del Sur (UCSUR).

Es por esto que en Austria se dictó la vacunación obligatoria a partir de febrero (ver infografía). Mientras que, en un intento de calmar la situación, se ha optado por el confinamiento a los no vacunados y, de forma temporal, también a los vacunados.

“En Alemania, la cuarta ola es principalmente de personas no vacunadas. Y en los casos que afecta a las que están vacunadas, felizmente los casos son leves”, detalla el exministro de Salud Óscar Ugarte.

En el Perú vamos en un 61% de población objetivo inmunizada con dos dosis, pero se debe continuar trabajando en aumentar la cifra, pues este porcentaje no es suficiente. Además, para no vivir la situación de Europa, Ugarte indica que se deben manejar dos estrategias complementarias: la inoculación y el comportamiento responsable; es decir, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos.

La aplicación de la dosis de refuerzo, sobre todo a los adultos mayores, también es importante, señala Mayta-Tristán, porque se sabe que tras seis meses de la segunda dosis la protección baja. Y, teniendo en cuenta que en las últimas semanas se ha visto un alza en los contagios, es este grupo el que podría ser más afectado.

Panorama nacional

En ese sentido, el analista de datos Rodrigo Parra dice que a nivel nacional se registra un alza de casos desde hace dos semanas. El aumento ocurre en Tumbes, Lima, Lambayeque y Piura. En La Libertad y Tacna hubo un incremento, pero en la última semana se ha revertido.

Agrega que la positividad de las pruebas moleculares, que en los últimos seis meses se mantuvo muy cerca al 2%, en esta semana ha tenido picos de casi 5%. No obstante, asevera que el panorama actual no se asemeja al observado antes.

“El inicio de la segunda ola fue más agresivo. En esa oportunidad todos los indicadores aumentaron rápidamente. En este caso todavía no hay un aumento drástico de hospitalizaciones, UCI y menos fallecidos”.

Justamente a inicios de noviembre, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, reveló que había un aumento leve de casos, pero que aún no entrábamos a una tercera ola.

El investigador y secretario del interior del Colegio Médico del Perú, Edén Galán-Rodas, señala que todavía no tenemos el efecto de una tercera ola, al menos por ahora, porque, a diferencia de Europa, nuestra seroprevalencia es muy alta. Desde que se reportó el primer caso de coronavirus, el 6 de marzo del 2020, la suma total de contagios asciende a más de 2,2 millones y 200 mil muertes.

Además, según Galán-Rodas, la población que se infectó y luego se vacunó tiene un “plus”. “Si bien ha sido durísimo para nosotros, de alguna manera está prolongando la protección que tenemos. En Europa no ha pasado eso”.

Pero al mismo tiempo también tenemos desventajas. El investigador sostiene que una diferencia con el Viejo Continente es que el Perú no cuenta con un sistema de vigilancia genómica bien implementado.

“Allá realizan secuenciamiento genómico entre el 5% y 10% del total de personas que dan positivo. Nosotros vamos a ciegas porque acá se hace menos del 0,5%. Siempre andamos dos o tres semanas detrás del virus”, explica.

Seguir con la mascarilla

En tanto, otra medida que jugaría a favor nuestro sería el mantener las medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla. Si bien Europa fue uno de los primeros en implementar el ‘pasaporte covid’, también lo fue en bajar la guardia.

“Las medidas de protección no se han dado de la mejor manera por el exceso de confianza, por el hecho de que les sobran vacunas, no como nosotros que somos un país en desarrollo”, asevera Galán-Rodas.

Ugarte hace hincapié en la importancia de mantener estas normas, ya que el estar vacunado no significa que se deban relajar las personas. Recomienda evitar las concentraciones, principalmente ahora que se vienen las fiestas de fin de año y hay más aglomeraciones. Agrega que el año pasado estas celebraciones fueron una especie de detonante de la segunda ola que golpeó duramente al Perú.

“Hay que estudiar por qué no quieren vacunarse”

El extitular del Ministerio de Salud Víctor Zamora señala que es urgente hacer un estudio para conocer a las personas que no quieren vacunarse y descubrir por qué no quieren hacerlo. “No siempre será por estar en contra del fármaco”.

“Hay que estudiar por qué no quieren vacunarse, qué razones tienen y ahí van a encontrar tres grupos: los que no saben, los que no quieren y los que no pueden”. Tras ello, indica, se debe actuar e informar, así como acercar la vacuna incluso más.

Zamora también dice que se debe conocer las razones por cada región o provincia. “En la selva te van a responder distinto que en Puno”.

Por último, alerta que el promedio de dosis aplicadas por día ha bajado.

Reacciones

Óscar Ugarte, exministro de Salud

“El uso obligatorio de la mascarilla es un elemento central, de excelencia. Debemos mantener medidas de protección de bioseguridad y ojalá mantener en este nivel el número de casos que se registran”.

Edén Galán-Rodas, secretario del Interior CMP

“Tener una cobertura de más del 70% de población vacunada no implica bajar la guardia porque el virus de la COVID-19 sigue circulando y, como sabemos, este se transmite por los aerosoles”.

