Ministro de Salud: No cambiaremos la ley para volver obligatoria la vacunación

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, precisó que la normativa vigente, que estipula que la vacunación contra la COVID-19 es completamente voluntaria y gratuita, no será modificada. Sin embargo, el Ejecutivo dispuso que desde el 15 de diciembre los no vacunados con ambas dosis no podrán ingresar a espacios cerrados como cines, bares, restaurantes y centros laborales.

Al ser consultado, en una entrevista en Canal N, sobre el cambio de la Ley n.° 31091, que establece que el Estado peruano garantiza el acceso libre y voluntario al tratamiento preventivo y curativo de la COVID-19, el titular del sector Salud señaló que ello no se encuentra en agenda actualmente. “Por lo menos en este momento no está contemplado por el Ministerio de Salud”, dijo.

“Si usted no quiere, no se aplique la vacuna, pero a lo que no tiene derecho es a sentarse a lado de una persona que está vacunada y no quiere contagiarse, porque, al no estar vacunado, usted tiene más posibilidades, el 30% o 40%, de contagiarse, tal como está demostrado científicamente. Usted le va a quitar una cama en UCI, seguramente, a muchas personas que la requieren, porque usted no se quiso vacunar”, dijo el ministro de Salud sobre la negativa de un sector de la población a inmunizarse.

Sobre las restricciones

Aún queda cerca de un mes para que la población mayor de 18 años acuda a vacunarse con las dos dosis contra la COVID-19, porque a partir del 15 de diciembre los que deseen ingresar a espacios cerrados tendrán que presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación, según el Decreto Supremo 168-2021-PCM, publicada en El Peruano.

Esta medida rige en los cuatro niveles de alerta (moderado, alto, muy alto y extremo) y aplica para espacios públicos.

“Tenemos que poner sobre la mesa que es necesario tener una responsabilidad social, más que la individual. Se trata de cuidar colectivamente a toda la ciudadanía y sobre todo ahora que vienen los rebrotes, en Estados Unidos hay 1.000 muertos por día ¡Qué triste! En Austria hay tal cantidad de contagios que han tenido que prohibir que las personas salgan de sus casas a los no vacunados. Nosotros no estamos en ese nivel ni estamos planteando ese tipo de medidas”, enfatizó el alto funcionario de Estado.