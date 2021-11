Cusco: Chumbivilcas bloquea ahora el corredor minero del sur

¿Sin solución? Nuevamente varias comunidades campesinas de la provincia cusqueña de Chumbivilcas mantienen bloqueado el corredor minero.

El argumento de la medida iniciada ayer, es que la minera MMG Las Bambas incumplió compromisos asumidos con la población.

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la provincia de Chumbivilcas, Wilbert Fuentes, en comunicación con La República, informó que el último viernes, los dirigentes tuvieron una reunión en el sector de Hatun Ccolana con representantes de la minera y del Ministerio del Ambiente como parte del desarrollo de las mesas técnicas (subgrupo 2) creadas para resolver las demandas de la jurisdicción hacia la minera. En la cita, los representantes de Las Bambas debían llevar su propuesta económica de apoyo a las comunidades, pero llegaron sin nada concreto. Este hecho ofuscó a la población, según el dirigente.

Fuentes, explicó que el pasado 26 de octubre, tras una reunión desarrollada en la zona de Lacca Lacca, la minera se había comprometido a incluir a diez comunidades como áreas de interés ambiental y social, mientras actualizaban el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). “Se comprometieron (con las comunidades) a que iban a ser consideradas como áreas de interés ambiental y social, pero no trajeron ninguna propuesta y eso ha generado el bloqueo del corredor minero”, señaló.

Asimismo, el dirigente aclaró que las comunidades no piden dinero, sino que se invierta en obras. Fuentes culpó al gobierno central de no exhortar a la minera a cumplir sus compromisos. En el 2019 , el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dispuso que Las Bambas modifique su EIA, plazo que se cumplió el pasado 27 de octubre. En ese contexto, al no haber concluido dicha labor, la propia minera acordó incluir a las comunidades en mención, como áreas de influencia ambiental y social de la minera.

Conforman mesa de diálogo

La Presidencia del Consejo de Ministros dispuso ayer, la conformación de una mesa de diálogo para abordar la problemática de la cuenca del río Coralaque de Moquegua. Desde hace cuatro días los agricultores del poblado de Tumilaca (ubicado en el distrito de Torata), apoyados por las provincias Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, exigen el cierre de la mina Aruntani por presunta contaminación de la cuenca del río.