COVID-19: ¿por qué durante y luego de la pandemia se recomienda seguir usando mascarilla?

Desde que se notificó por primera vez el brote de la COVID-19 en China, las autoridades sanitarias en todo el mundo coincidieron en la recomendación del uso de mascarillas, ya que la enfermedad es transmitida por los aerosoles o partículas respiratorias muy pequeñas que permanecen suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas por otras personas, según informes científicos.

A casi dos años del inicio de la pandemia, expertos en salud mantienen sus recomendaciones con respecto al uso del cubrebocas o mascarillas como una de las principales medidas, además de la vacunación, para evitar más contagios en la población .

De acuerdo con el infectólogo James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, el adecuado uso de las mascarillas debería prevalecer incluso después de la pandemia.

“Hay que saber usar bien la mascarilla, estoy viendo que están usando las quirúrgicas solas o las de tela solas y eso no es así. Cuando se usa una mascarilla de tela, previamente se tiene que usar una quirúrgica; esas son delgadas y descartables. La mascarilla de tela no se puede usar sola de ninguna manera, si desean usar una sola, tiene que ser la KN95 o quien tuviera, la N95″, explicó el médico.

El especialista asegura que el uso de la mascarilla es indispensable porque ya se ha demostrado que esta enfermedad se transmite por el aire. “Son partículas que permanecen suspendidas, ya no se trata solo de no estar cerca de las personas que tosen, estornudan o gritan. Esto puede estar en cualquier parte del ambiente”, continuó el galeno.

Por su parte, la infectóloga Pierina Vilcapoma coincidió con su colega en insistir con el uso del cubrebocas. La especialista puso como ejemplo el relajo de medidas contra el coronavirus en varios países europeos, donde actualmente se vive un preocupante rebrote del virus y hasta se ha visto obligados a regresar al confinamiento.

“En muchos países europeos se ha dejado de aplicar las medidas de distanciamiento social y el uso de las mascarillas. Probablemente esto generó los rebrotes”, señala.

La médico del hospital Daniel Alcides Carrión asegura que aún se desconocen muchas características de la COVID-19, por lo que no se debe bajar la guardia. “Tenemos que continuar con la investigación de este virus, también sobre la inmunidad que causa la vacunación. Mientras no se tenga el 100% de conocimiento sobre cada cuánto tiempo vamos a necesitar el refuerzo de vacunas, cuánto tiempo de inmunidad nos da la vacunación, cómo medirlo... mientras no tengamos esas certezas, tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas”, acotó.

Coronavirus: doble mascarilla se puede reemplazar por el uso de una KN95

El Minsa recomienda el uso de doble mascarilla para la prevención de contagios de la COVID-19. No obstante, ahora los ciudadanos tienen la opción de usar una sola mascarilla y contar con la misma protección, siempre y cuando sea KN95.

Recordemos que el uso de la mascarilla es obligatorio para circular en las vías de espacio público y espacios cerrados, y que estas deben tener buena capacidad de filtración y ajuste al rostro, de acuerdo con la norma de la entidad.