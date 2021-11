Piura: piden soluciones inmediatas ante la falta de servicios básicos en distrito La Matanza

Piura. El exregidor del distrito de La Matanza, en la provincia de Morropón, Joel Chávez cuestionó la actual gestión municipal, ya que hay problemas sin resolver con los servicios básicos y del sector salud. La exautoridad lamentó que las familias pobres del distrito siguen padeciendo por agua, principalmente en los asentamientos humanos y caseríos, donde los pobladores tienen que madrugar para arriesgar sus vidas en las norias y de esa manera abastecerse del elemento líquido.

Joel Chávez dijo que se debe consolidar un equipo técnico para perforar más pozos y ampliar el volumen de agua, “En el caserío Pampas de los Silvas hay obras de saneamiento, pero no sirven. Por eso hay personas que se levantan de madrugada para abastecerse de agua de las norias”, criticó.

Joel Chávez pide medidas inmediatas para revertir esta situación. Foto: Lizeth Castillo

En ese contexto, criticó que el sector salud en el distrito tampoco es tomado en cuenta, ya que la posta sigue en precarias condiciones, por lo que, ante cualquier accidente o enfermedad grave, los pacientes deben ser llevados a Chulucanas o Piura. Por ello, agregó que muchas veces la salud de las personas se agrava.

“En la posta de La Matanza no hay especialistas. Esto atenta contra la salud de los pobladores, ya que cuando hay alguien grave debe ser trasladado a hospitales de Piura o Chulucanas. No se ha visto una continuidad de la gestión anterior. Tampoco hay una opinión favorable de la actual gestión, porque no hay obras de envergadura que satisfagan a la población”, Finalizó Joel Chávez.