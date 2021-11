Minsa publicó el proyecto del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer

El proyecto del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer se publicó este viernes 19 de noviembre, así lo anunció el Ministerio de Salud (Minsa) mediante la Resolución Ministerial N° 1244-2021-MINSA. Este gran proyecto viene siendo esperado por los padres de familia y personas con dicha enfermedad, ya que esto fue elaborado en conjunto con las autoridades y la sociedad civil.

El actual proyecto del reglamento garantiza la cobertura universal, gratuita y prioritaria para los pacientes oncológicos. Así también, se reforzará el fortalecimiento y capacitará a los servidores públicos para la prevención y control del cáncer. Asimismo, se implementarán mecanismos diferenciados para adquirir medicamentos, dispositivos médicos y otros requeridos para el tratamiento de un ciudadano.

En una entrevista a La República, Karla Ruiz de Castilla, vocera de la asociación peruana de pacientes Esperantra, enfatizó que “esta parte es muy importante, ya que será en beneficio de la calidad de vida del paciente y no en el costo que implica”.

“En el cáncer no podemos hablar si es caro o no. El paciente se muere si no tiene el medicamento oportuno”, sostuvo. Por otro lado, en el presente documento, también precisa que se mejorará la infraestructura, implementos, entre otros aspectos.

Cabe resaltar que según el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios en el Sector Salud en el 2020, más del 70% de los servicios de salud del primer nivel de atención operaban de manera inadecuada. Así también, en la pandemia, se reveló que un tercio de pacientes con cáncer no tenían tratamiento, por lo que su estado se vio afectado.

Adicionalmente, el Registro Nacional de Cáncer será creado para una mejor distribución de los recursos en las regiones del Perú. Así también, se conozca la realidad del avance de la enfermedad en el país. Del mismo modo, se implementará la creación del Banco Nacional de Tumores y de la Red Nacional de Bancos de Tumores.

En la actualidad, según cifras del Observatorio Global de Cáncer 2020, se estima que se diagnostican 70.000 nuevos casos de cáncer en Perú. Asimismo, un total de 34.000 peruanos fallecen al año por dicha enfermedad y es la segunda causa de muerte a nivel nacional.