INEI y Minedu chocan por irregularidades en prueba docente

Casi una semana después de que aparecieran denuncias sobre la filtración de la prueba de nombramiento docente, el Ministerio de Educación (Minedu) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), contratado como operador logístico, siguen sin aclarar sus responsabilidades frente a estos hechos que ponen en incertidumbre a más de 250 mil postulantes. Ambos deberán dar sus versiones hoy ante la Comisión de Educación del Congreso.

El sector insiste en señalar a dicho instituto como responsable de cautelar las pruebas. Por la tarde de ayer afirmó que aún no les había entregado información sobre el desarrollo del examen del último sábado. “Durante todo este proceso, el INEI debió aplicar los protocolos de seguridad correspondientes”.

Por la mañana, la jefa del gabinete, Mirtha Vásquez, también sostuvo que al INEI “le correspondía fiscalizar y controlar el examen”. No obstante, dijo, se han interpuesto las denuncias ante la Fiscalía. La Contraloría también sigue el caso. “Es un tema serio. Muchas veces se presentan este tipo de denuncias. Ahora que hemos hecho una evaluación en todo el país, creo que no es una cuestión generalizada, pero vamos a investigar”.

Tras estos señalamientos y después de varios días de silencio, el INEI respondió al Minedu argumentando que sí había cumplido con entregar su respuesta en horas de la mañana. Esta incluye información sobre las incidencias producidas en Tarapoto y Andahuaylas.

Otros casos

Para el ministerio, dichas localidades eran las únicas donde se había identificado presuntas filtraciones. “Son hechos focalizados”, decía. No obstante, aún aparecen reportes en otras regiones como Cusco, donde el profesor Willy Quijano denunció ante la Fiscalía que a las 2:00 a.m. del sábado había recibido las preguntas a través del Whatsapp del Centro de Capacitación Auge Perú. Él comunicó el hecho a la supervisora en la sede de evaluación y a la comisaría, pero no le hicieron caso. “En mi grupo hay 500 personas que recibieron también la prueba”, refirió el docente.

La Gerencia Regional de Educación de Cusco también ha recibido otros cuatro testimonios de profesores que aseguran haber recibido de forma adelantada el examen, lo cual ha sido remitido al Minedu.

En ese marco, el Colegio de Profesores y el Sutep han pedido la nulidad del examen para que vuelva a ser aplicado, así como la renuncia del titular del sector, Carlos Gallardo. “Él dice que tiene responsabilidad política. Si es así, que renuncie. El Congreso debe censurarlo. Dice que está a la espera de la investigación, pero se debe anular. El proceso ya está manchado”, dijo el dirigente Lucio Castro tras reunirse con el funcionario.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación en el Perú (Fenate), gremio fundado por el presidente Pedro Castillo, también pide la cancelación, pero para dar paso al nombramiento automático. El Minedu, por ahora, ha descartado la anulación.

En el Congreso

La Comisión de Educación citó para hoy al ministro Gallardo y el jefe del INEI, Dante Carhuavilca. El último confirmó su participación; mientras que el primero, al inicio, aseguró su asistencia, pero luego pidió que se postergue “hasta que se cuente con toda la información”.

Otro tema que también se ve en el Parlamento son dos mociones de interpelación contra Gallardo. Una, promovida por Avanza País, incluye diez preguntas sobre las denuncias de filtración. Otra, de Renovación Popular, plantea 51 consultas también sobre su gestión, vínculos con Fenate y nombramientos en el Minedu.

Claves

Tras la reunión con el ministro Gallardo, el Sutep dijo que se les ha planteado una mesa de diálogo, en lugar de una de negociación colectiva, pese a ser el sindicato mayoritario. El otro martes habrá una marcha.

Según Epicentro TV, un capacitador docente del grupo Auge, en Lambayeque, envió la prueba resuelta a 2.500 postulantes.

Antes no se han dado filtraciones

Giuliana Espinosa, exdirectora de Evaluación Docente del Minedu

El equipo que elabora la prueba firma un acuerdos de confidencialidad. Los documentos nunca pueden salir del local, por lo menos así era en mi gestión (2014-2018). Los borradores y la prueba lista se guardaban en una caja fuerte, donde solo dos tenían la clave.

Antes no ha habido filtraciones. Lo que se dio fueron estafas en las que vendían las claves falsas.

Tengo plena confianza de que el equipo con el que trabajé no filtraría nada, no sé si otra persona en el Minedu lo haría. La investigación debe involucrar a todos los actores y ver qué corregir.

En las especialidades en las que no hubo filtración, puede seguir; y donde sí hubo algo, se debería volver a evaluar, pero no será inmediato. Me parece fundamental sostener la prueba. No al nombramiento automático.

