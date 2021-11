¿Cuáles son las preguntas más frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19?

Con gran esfuerzo, el Ministerio de Salud (Minsa) lanza la campaña “Vamos a tu encuentro, vacúnate ya”, iniciativa conformada por brigadas de vacunación que acuden a diversos sectores a fin de proteger a las personas.

La pandemia ha afectado a miles de peruanos y peruanas; sin embargo, el virus ha logrado controlarse. Si aún no has recibido tu primera o segunda dosis, entonces te presentamos las preguntas más frecuentes sobre la vacuna contra la COVID-19

¿Funcionan las vacunas contra la COVID-19?

Sí, las vacunas contra la COVID-19 han proporcionado información, a través de sus ensayos clínicos, sobre su eficacia para prevenir la enfermedad.

¿Las vacunas son efectivas contra la variante delta?

Las vacunas aprobadas, ya sea por la OMS o por una agencia regulatoria nacional estricta, proporcionan una excelente protección contra la enfermedad grave y la hospitalización contra la variante delta, así como contra otras variantes de preocupación.

¿Qué vacuna debo ponerme? ¿Cuál es la mejor?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Minsa alientan a las personas a vacunarse contra la COVID-19 con la primera vacuna que se les ofrezca. Todas las vacunas autorizadas han demostrado seguridad y eficacia al prevenir la COVID-19 a las agencias nacionales regulatorias de cada país.

¿Cómo funcionan las vacunas de ARNm? ¿Son nuevas?

Las vacunas de ARNm dan instrucciones a nuestras células para producir una proteína para que hará que nuestro cuerpo reaccione y desarrolle anticuerpos contra el germen. Posteriormente, estos anticuerpos nos protegerán de la enfermedad cuando nos expongamos a ella. Estas vacunas son nuevas, aunque no desconocidas: los investigadores han estado estudiándolas y trabajando con ellas por décadas para combatir otras enfermedades como la gripe estacional (influenza) y el zika.

¿Contienen las vacunas contra la COVID-19 algún ingrediente peligroso y tóxico?

No. Aunque los ingredientes que figuran en la etiqueta de las vacunas pueden ser alarmantes (por ejemplo, tiomersal, aluminio y formaldehído), por lo general estas sustancias se encuentran naturalmente en el cuerpo humano, en los alimentos —como en el atún— y en el medioambiente. Las cantidades presentes en las vacunas son extremadamente pequeñas y no dañan el cuerpo.

¿Contiene la vacuna de AstraZeneca azufre o trazas de éste en cualquier forma?

No, la vacuna COVID-19 producida por AstraZeneca no incluye azufre en ninguna cantidad.

¿Pueden provocarme las vacunas contra la COVID-19 magnetismo?

No. Las vacunas COVID-19 no pueden y no le harán magnético, ni siquiera en el lugar de la inyección. Las vacunas están libres de metales que podrían causar una atracción magnética a su cuerpo.

¿Es mejor contagiarse con la COVID-19 de forma natural que vacunarse contra esta enfermedad?

No. La vacuna creará inmunidad sin los efectos nocivos asociados a la COVID-19, incluidos los efectos a largo plazo y la muerte. Permitir que la enfermedad se extienda podría causar millones de muertes y un número incluso mayor de personas con los efectos a largo plazo de la enfermedad.

¿Las personas que se vacunan contra COVID-19 desprenden el virus?

No, ninguna de las vacunas aprobadas contra la COVID-19 hará que su cuerpo libere, descargue o extienda alguno de los componentes de la vacuna.

¿La vacuna contra la COVID-19 puede afectar a mi capacidad de tener hijos en el futuro?

No, los estudios de las vacunas autorizadas han demostrado que recibir la vacuna contra la COVID-19 no tiene ningún efecto sobre la fertilidad. De hecho, algunas participantes en los estudios clínicos quedaron embarazadas durante los mismos. Nunca se ha aprobado ni se aprobará ninguna vacuna que se sospeche afecte a la capacidad de concebir de una persona.

¿Causa la vacuna contra la COVID-19 cáncer de mama?

No. La OMS y las agencias reguladoras nacionales nunca han aprobado ninguna vacuna sospechosa de causar cáncer de mama, ni ningún otro tipo de cáncer.

Fuentes: OPS, MINSA, CDC

[Contenido patrocinado]