¿Por qué en Europa aumentan los contagios y se vuelve a cuarentena? Las lecciones que debe aprender el Perú

La pandemia del coronavirus continúa. Ante el nuevo repunte de contagios en Europa, algunos países de la región se han visto obligados a tomar medidas más rígidas para intentar disminuir los efectos de este rebrote que viene afectando, sobre todo, al lado este del continente, donde se han registrado bajas tasas de vacunación.

Los toques de queda nocturnos para los no vacunados, certificado de vacunación en regla para la población que trabaja en el sector salud y de cuidados, el cierre temprano de comercios que no son considerados esenciales, los encuentros deportivos sin público y las reuniones familiares con un máximo de cuatro personas son algunas de las restricciones por las que han optado varios Gobiernos del viejo continente.

En el caso de Italia, que tiene una tasa de vacunación de más del 80% de los mayores de 12 años, es uno de los países europeos con medidas más rígidas, como requerir un pasaporte de salud que implica la vacuna o hisopados cada cierto tiempo para que los empleados ingresen a su centro de trabajo. Además, los taxis no podrán transportar a dos personas con la excepción de que sean familiares, y la Policía podrá detener el transporte público si los pasajeros muestran síntomas de la COVID-19.

¿Por qué aumentaron los contagios de coronavirus en Europa?

Los rebrotes de coronavirus vienen azotando a Rumania, Bulgaria, Austria, Eslovenia, Rusia y Alemania, entre otros países, que creían haber alcanzado la ansiada nueva normalidad y relajaron las medidas sanitarias .

La infectóloga Pierina Vilcapoma explica que el coronavirus tiene un alto nivel de mutación. Mientras hayan nuevas variantes del virus, aún no se puede bajar la guardia. “En muchos países europeos se ha dejado de aplicar las medidas de distanciamiento social y el uso de las mascarillas, probablemente esto generó los rebrotes. Otro factor es que, a pesar de que se ha hecho énfasis en la vacunación, la inmunidad contra el COVID-19 puede no ser efectiva al 100% en muchas personas, por ejemplo, en adultos mayores, personas con alguna enfermedad que le cause inmunosupresión, es el caso del cáncer o VIH”, precisó para La República.

De acuerdo con la especialista, hasta el momento no se conoce con exactitud cuánto puede durar la inmunidad que genera la vacuna, por lo que ve necesaria la aplicación de una tercera dosis de refuerzo.

Por otro lado, la médico del hospital Daniel Alcides Carrión puso énfasis en la investigación del virus para que la comunidad científica y médica pueda enfrentarlo con mayor precisión. “ Mientras no se tenga el 100% de conocimiento sobre cada cuánto tiempo vamos a necesitar el refuerzo de vacunas, cuánto tiempo de inmunidad nos da la vacunación, cómo medirlo. Mientras no tengamos esas certezas, tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento social ”, aseveró.

El escenario en Perú

Para Pierina Vilcapoma, en el Perú se podría generar un escenario similar al europeo y hasta tener brotes más agresivos de coronavirus si es que no se instauran medidas más estrictas. “Tenemos que tratar de frenar esta tercera ola de alguna forma, acelerando el proceso de vacunación, también continuando con el distanciamiento y el uso de mascarillas”, señaló.

Acerca del carné de vacunación obligatorio para ingresar a espacios cerrados, entre otras acciones que anunció el Gobierno peruano para retrasar la llegada de la tercera ola, la infectóloga expresó su preocupación al asegurar que no va a ser suficiente. “Se debería limitar más los aforos, sobre todo en las áreas cerradas, evitar lo más posible las aglomeraciones”, recomendó.

“Aún no hay tercera ola en el país, lo que sí se ha registrado es un incremento de casos, este incremento puede ser aislado o puede continuar. Como nosotros todavía seguimos en proceso de vacunación, no podríamos determinar que este incremento de contagios es definitivamente la tercera ola”, acotó.

Coronavirus en Perú: ¿por qué debemos seguir aplicando protocolos de bioseguridad?

Si bien es cierto, el Perú aún no atraviesa una tercera ola de coronavirus, los especialistas advierten la aparición de nuevas variantes. Para el infectólogo James Gutiérrez, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, una de las principales medidas que deben prevalecer incluso luego de la pandemia es el uso adecuado de las mascarillas. “Hay que saber usar bien la mascarilla, estoy viendo que están usando las mascarillas quirúrgicas solas o las mascarillas de tela solas y eso no es así, se deben usar juntas. Si desean usar una sola mascarilla, debe ser la KN95″, afirmó.

“Hay que usar las mascarillas de todas maneras porque ya se ha demostrado que esta enfermedad se transmite por el aire, son partículas que permanecen suspendidas en el aire. Ya no se trata solo de no estar cerca de las personas que tosen, estornudan o gritan, esto puede estar en cualquier parte, porque las partículas infecciosas están en el ambiente, eso es lo que hay que decirle a la población”, argumentó el médico.

Rodríguez se mostró especialmente preocupado por el mes de diciembre, pues en esta temporada del año se genera mayor movilización de la población, como viajes interprovinciales y aglomeraciones en centros comerciales por las festividades de Navidad y Año Nuevo. “Si se va dar la misma situación, es probable que durante la segunda semana de diciembre ya tengamos un rebrote, por eso es importante que todavía se mantengan las restricciones. El Gobierno debería sacar más medidas”, aseguró.

Por otro lado, el infectólogo aseguró que la llegada de la tercera ola sí se va dar, “lo que podemos hacer es tomar medidas para que no sea tan intensa como la segunda ola. Lo que tenemos que hacer es que esta vez no sea tan fuerte, sino va a ser una catástrofe”, anotó.