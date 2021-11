Arequipa: Contraloría detecta irregularidades en compra de contenedores para la municipalidad de Socabaya

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en la compra que realizó la Municipalidad distrital de Socabaya, en Arequipa, de 348 contenedores y 2 alzacontenedores para el proyecto de mejoramiento del sistema integral de residuos sólidos municipales. De los bienes adquiridos, son 214 los que se encuentran almacenados y sin uso.

Según el Informe n° 031-2021-2-0353-SCE, entre los años 2017 y 2018, la municipalidad suscribió contratos valorizados en S/ 739.800 para la compra de los 348 contenedores y 2 alzacontenedores . No obstante, la adquisición no era sustentada por estudios, el expediente técnico modificado no fue elaborado por un especialista en la materia, carecía de plan para implementar la contenerización en Socabaya y la población se mostraba en contra de su colocación porque mencionaban que esta modalidad de recojo de desechos generaba contaminación.

Asimismo, el documento detalla que las compras se realizaron durante la gestión municipal del 2015-2018, por lo que la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa recaería en tres exfuncionarios de la comuna en ese periodo.

Por ejemplo, el subgerente de Gestión Ambiental, quien al terminar su labor en setiembre del 2018 consignó que la municipalidad tenía 448 contenedores (348 de las últimas compras y 100 que eran de años anteriores). Sin embargo, observó que cinco fueron siniestrados, entre ellos dos quemados y de los tres restantes no supo explicar su paradero.

Esta irregularidad le genera un perjuicio económico de S/ 201.219 a la Municipalidad Distrital de Socabaya, dinero que pudo ser empleado en reparar pistas, fortalecer la atención en centros de salud, entre otros.