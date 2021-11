Surco: capturan por hurto a sujeto que no quiso hablar hasta que llegara su abogado

Agentes del Serenazgo de Surco capturaron a un delincuente que había robado el teléfono celular a una vecina cuando se acercó a pagar a la caja de un chifa en dicho distrito. Al ser retenido, el malhechor dijo que llamaría a su abogado; entre sus pertenencias se le encontró una pipa artesanal y una gorra de uniforme policial. Cuando se le consultó por esta prenda, sostuvo que la había encontrado en la basura.

Edinson Myer Rojas Bautista fue detenido por el personal edil en la cuadra 25 de la avenida Caminos del Inca. Minutos antes había asaltado a la señora Maya Suárez cuando había sacado sus cosas de su cartera para pagar la comida que había solicitado en un restaurante de la zona. La mujer fue corriendo tras él y pidió ayuda a los serenos.

PUEDES VER Denuncian que spa canino trasladó negligentemente a perro en una moto lineal

“Estaba pagando a la chica del chifa que está frente a El Chinito. Saqué mis cosas, este sujeto ha venido por detrás y me ha jalado. Vine corriendo detrás de él. Ahora sí, esto no se queda así. He gritado como loca. Voy a poner la denuncia”, expresó la agraviada a los medios de comunicación.

Rojas Bautista cuenta con denuncias por robo agravado. El mismo detenido reconoció tener tres, pero aseguró que todas eran falsas. Cuando se le encontró una gorra de Policía, aseveró que la había encontrado en un tacho de basura. Finalmente, el hampón señaló que no hablaría más hasta que llegue su abogado.

“Escuchamos el pedido de auxilio de la señora. Lo hemos retenido encontrando un celular que le había arrebatado. Al momento de revisarle, se le encontró una pipa de consumo de marihuana. El robo se produjo por el jirón Ismael Bielich y ya no quiso hablar más hasta que llegue su abogado”, manifestó el sereno Javier Rodríguez.