Minsa descarta que muerte civil para no vacunados sea propuesta del titular Hernando Cevallos

La muerte civil para no vacunados no es una propuesta que ha planteado el titular del Ministerio de Salud, Hernando Cevallos. Así lo confirmó el mismo sector mediante un comunicado a la ciudadanía. Anteriormente, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, anunció que esta propuesta la estaba evaluando el Minsa.

“El Ministerio de Salud es una institución que defiende la vida y la salud de todos los peruanos respetando los derechos ciudadanos. La ‘muerte civil’ no es propuesta del ministro de Salud. Todos, de manera solidaria y fraterna, debemos defendernos en esta pandemia que tanto dolor ha causado al país”, indicó.

Por otro lado, la entidad sanitaria convocó a la ciudadanía a respetar las normas y evitar una tercera ola del coronavirus. El último 17 de noviembre, Aníbal Torres fue consultado sobre una implementación de la muerte civil. Por ello, él respondió la pregunta citando el ejemplo de Austria, país que no permite que ciudadanos no vacunados salgan de sus casas.

“El ministro de Salud ya lo ha mencionado (sobre la muerte civil), la disposición viene por allí, no por el Ministerio de Justicia. Ahí hemos comentado y manifestado en distintas oportunidades, todo el mundo tiene derecho a vacunarse o no vacunarse, pero no tienen derecho a contagiar a los demás (…) Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, expresó.

¿Qué es la muerte civil?

La muerte civil consiste en la pérdida de los derechos civiles de un individuo. Es considerada una figura jurídica.

¿Qué nuevas disposiciones dio el Gobierno?