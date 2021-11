Los Olivos: docente denuncia que compraron chip a su nombre y le robaron S/ 5.000

Delia Chero, profesora de inicial, denunció que delincuentes cibernéticos compraron un chip a su nombre y le vaciaron su cuenta de ahorros del Banco de la Nación. El monto del robo asciende a 5.000 soles. Según la mujer, los criminales solo necesitaron saber su número del documento nacional de identidad (DNI) para llevarse todo.

La fémina señaló que ella se dio cuenta de que “algo no estaba bien” cuando se le bloqueó su línea telefónica. “Cuando pasó esto, yo no podía ver qué pasaba con mis cuentas hasta que busco otras maneras de ver y ahí me doy con la sorpresa que se habían transferido dinero hasta 5.000 soles”, dijo en Latina.

Ella acudió hasta el Banco de la Nación para exigir una explicación, pero nunca le dieron ninguna razón. “Por eso, hice mi denuncia contra la entidad bancaria y la propia de robo, porque se han llevado mis ahorros”, mencionó.

Asimismo, sostuvo que acudió hasta la empresa Entel de Mega Plaza para que le expliquen cómo habían sacado otro chip a su nombre; sin embargo, no quisieron atenderla. “Luego, fui hasta (la sede de) San Miguel y ahí me dijeron que ahora dan chips en la calle así nomás, sin ningún filtro. Solo te piden tu número de DNI para traspasar. Se compra sin identificar y ya lo tienen”, mencionó.

Con el número de DNI y los datos de la víctima, los delincuentes hicieron giros de montos de 750 soles a Edmundo Huamaní Huillca y Luis Gutiérrez Abanto. Por ahora, la denunciante pidió un mayor filtro a las compañías telefónicas y más seguridad a las entidades bancarias. La Policía Nacional del Perú investiga el caso.