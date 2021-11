Cevallos sobre muerte civil a no vacunados: Propuesta le correspondería al Gobierno, pero no está en agenda

Hernando Cevallos, ministro de Salud, negó que la propuesta de muerte civil para las personas que no se han vacunado contra el nuevo coronavirus haya salido de su despacho. Agregó que, en todo caso, la norma debería ser implementada por el Gobierno, sin embargo, no se encuentra en agenda.

“Entendemos la preocupación de que las personas que no se hayan vacunado, finalmente se vacunen. Pero en ningún momento el Ministerio de Salud ha propuesto la muerte civil, porque no le corresponde. En todo caso le correspondería al Gobierno en su conjunto, pero no está en agenda”, dijo Cevallos a TV Perú.

“Lo que sí está en agenda es la preocupación de que nos vacunemos todos. El derecho individual se respeta con mucha firmeza pero eso no puede significar que pasemos por encima el interés de resto de la sociedad”, agregó.

El titular del Minsa pidió que las personas que aún no han recibido su primera o segunda dosis, asistan a los centros de vacunación para que sean inmunizados y, de esta manera, puedan ingresar a lugares cerrados con su carné de vacunación físico o digital desde el 15 de diciembre.

“Desde el 15 de diciembre se van a tomar medidas para el ingreso público en lugares cerrados y las empresas. Necesitamos insistir en cuidarnos y cuidar a las personas para que no requieran de una UCI por otra enfermedad”, concluyó.

