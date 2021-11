Cusco:“En mi grupo 500 docentes recibieron el examen filtrado”

El profesor cusqueño, Willy Alberto Quijano Aslla, denunció la filtración de la prueba nacional de nombramiento ante la Fiscalía Anticorrupción de Cusco. Dice ser uno de los miles que recibió las preguntas y respuestas antes del examen. “No sabía que era el examen, me lo mandaron la madrugada del sábado, luego corroboré que era la misma. Esa prueba se filtró y debe anularse”, conto a La República

Quijano presentó la denuncia el último lunes ante el fiscal Huamán Pillco. Dijo que antes acudió a la comisaría de Tahuantinsuyo, pero allí no le admitieron la queja. Su denuncia está acompañada de la copia de la prueba de nombramiento y el pantallazo de su celular que confirma que tenía el examen desde las 2 de la mañana del sábado 13 de noviembre, horas antes de la evaluación nacional.

El denunciante es un maestro de la institución educativa de Ivochote, distrito de Echarati (La Convención). Se presentó al examen nacional de nombramiento el último sábado con la esperanza de una plaza estable en Cusco.

Quijano recibió las preguntas a través del grupo de WhatsApp del Centro de Capacitación Auge Perú en el que se inscribió para reforzar sus conocimientos. “Por WhatsApp nos dijeron no se dejen sorprender con esta prueba que está circulando. Lo entendí como una advertencia. Le di una ojeada sin imaginar que realmente era la prueba”, contó. El mensaje fue enviado por Juan Núñez Concha, conocido con el apelativo de El Lobo, facilitador del grupo de maestros.

Al docente cusqueño le tocó dar su examen en el aula 50 de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco (Unsaac). Al percatarse de que la prueba contenía las mismas preguntas, reclamó. Llamó a la evaluadora y le digo: “tengo la prueba en mi celular, luego vino la supervisora, pero me dijeron que me tranquilizara y siga dando mi examen. No me creyeron supongo, pero empezaron a vigilarme exhaustivamente”, narró.

Al terminar la prueba y muy indignado, Quijano se dirigió a la comisaría y fiscalía a denunciar el hecho sin éxito. “Ojalá mis demás colegas también denuncien. Solo en mi grupo hay como 500 personas que recibieron también la prueba. Del grupo habrá salido a muchas otras personas más. Se filtró totalmente”, agregó.

Quijano es uno de los dos mil 500 alumnos virtuales de Auge Perú a los que, el facilitador Juan Núñez Concha, envió la prueba la madrugada del sábado desde Lambayeque. Según declaró el capacitador, esa prueba se filtró días antes y se compartía a través de las redes sociales del magisterio. Negó ser el responsable de la filtración del examen, sino más bien dijo ser pieza clave para que se destapen las anomalías en torno al nombramiento. Considera que Ministerio de Educación es el culpable de lo sucedido.

El caso de Cusco es uno de los que se ventila en la fiscalía y que podría deslegitimar la evaluación nacional. Luego que el ministro de Educación, Carlos Gallardo, descartó la anulación de la prueba, en el Congreso ya se postula el pedido de su salida.

Por su parte la jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, informó que en la sesión de ayer del Consejo de Ministros se abordó el caso de las presuntas irregularidades en el concurso de nombramiento. “Hay denuncias sobre filtración de la prueba; sin embargo, el Ministerio de Educación está procediendo de la manera adecuada, ha hecho las denuncias correspondientes, ha dado cuenta a la Procuraduría. Queremos aclarar que este proceso fue convocado por el anterior Gobierno y que la fiscalización de la prueba ha estado a cargo del INEI y estamos pidiendo todas las informaciones correspondientes”, señaló.

Otros testimonios de la filtración de la prueba

La Gerencia Regional de Educación del Cusco recibió cuatro testimonios de profesores que aseguran la filtración. La profesora Eyelyt Azurin Quiquilli, manifestó que el viernes 12 de noviembre, a las 8:25 de la noche, recibió tres preguntas de la prueba a través de un grupo de WhatsApp.

Igualmente la maestra Eliana Campo Pupfo manifiesta que le llegó un mensaje con la prueba el sábado por la madrugada, al igual que su colega Alberto Quijano.

Otro testimonio es del profesor Marco Mayhua Andrade, quien a las 5:57 de la mañana del sábado recibió la prueba por el grupo de WhatsApp ´Sumacol Lima´. Los tres profesores pertenecen al Sindicato Magisterial (Sima) Cusco. Los testimonios fueron elevados al Minedu. El Sima pide la nulidad de la evaluación. “Si no escuchan a los maestros se iniciarán acciones de lucha extrema”, dice el acta firmada al que accedió La República.