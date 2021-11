Rodrigo Parra, analista de datos: “Es muy pronto para hablar de una tercera ola”

El analista de datos, Rodrigo Parra, dijo que es muy pronto para hablar sobre el inicio de una tercera ola en el país. Esto luego de que se reportara el incremento de casos de coronavirus en distintas regiones del Perú.

Esta versión fue respaldada por el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Hernando Cevallos, quien coincidió en que el aumento de positivos es de leve a moderado. Al respecto, el representante del Ejecutivo reiteró que intensificarán las campañas de inmunización al interior de la nación a fin de que la ciudadanía puedan cerrar su círculo de protección.

“Desde octubre, varios indicadores dejaron de descender y se han mantenido estables. Ahora hay ligeros aumentos, por lo que ya no estamos en el punto más bajo . […] Hay incrementos moderados, controlados. Todavía es muy pronto para hablar de una tercera ola, al menos desde mi punto de vista”, comentó el especialista de datos a TV Perú.

¿Se aplicará la muerte civil a los no vacunados?

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el 82% de los nuevos casos corresponden a personas que no se han inoculado. En ese marco, el Minsa ha interpuesto nuevas medidas, como la presentación del carné de vacunación para ingresar a lugares públicos cerrados.

Sin embargo, la muerte civil, por lo drástica que es, aún no ha sido contemplada por las autoridades, al menos no por Hernando Cevallos, quien este jueves descartó que vayan a aplicar esta restricción desde su sector.

“Entendemos la preocupación de que las personas que no se hayan vacunado, finalmente se vacunen. Pero en ningún momento el Ministerio de Salud ha propuesto la muerte civil, porque no le corresponde. En todo caso le correspondería al Gobierno en su conjunto, pero no está en agenda”, dijo el representante del Ejecutivo a TV Perú.