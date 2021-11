Chile tiene protocolos para abrir frontera y en Perú aún no

Antes del cierre de la frontera con Chile, en marzo del 2020, la Feria “28 De Julio” era una de las favoritas de los turistas chilenos por su variedad en ropa, maletas y calzado. Las ventas son bajas, pero para sus más de 600 comerciantes, el anuncio de la apertura de la frontera chilena el 1 de diciembre, ha sido como un regalo adelantado de Navidad.

Mario Quito Jiménez, miembro del consejo directivo de la feria, relata que desde que la pandemia de la Covid-19 los comerciantes subsistieron gracias al comprador local y los turisnas nacionales. “Muchos compañeros fracasaron, cerraron (sus puestos) o consumieron su capital”, cuenta Quito.

El gerente regional de Desarrollo Económico del gobierno regional de Tacna, Gonzalo Arias Ramos, estima que la zona comercial tacneña dejó de percibir 250 millones de soles durante la etapa de cierre. La apertura de la frontera permitirá una verdadera reactivación económica, pues el 70% de la zona comercial dependía del comprador chileno.

Arias destaca que además del sector comercial, otros sectores que se beneficiarán son los autos que prestaban el servicio de colectivo internacional, los taxistas, restaurantes, hoteles y centros de esparcimiento. Las ferias y mercadillos se preparan para la apertura, y anuncian que pedirán el carné de vacunación.

El jefe del Comando COVID-19, Oscar Galdos Rodríguez, se reunió ayer con el secretario regional ministerial de salud de Arica y Parinacota, Jorge Guerra Collao, en el control fronterizo de Santa Rosa para coordinar detalles de la apertura.

Chile pedirá a los extranjeros no residentes para el ingreso a su país, una prueba negativa a COVID-19 (isopado) con un máximo de 72 horas de antigüedad, un seguro médico de un mínimo de 30 mil dólares que cubra enfermedades asociadas a la COVID-19, y la validación de vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de Chile (trámite vía web).

El viajero que quiera ingresar a ese país deberá esperar en un domicilio hasta el resultado de su prueba y no podrá circular en la vía pública si este no es negativo. Para ello contarán con un pase de movilidad, el cual será suspendido mientras no exista un resultado negativo de la prueba.

El costo de esos requisitos superarían los 300 soles, dependiendo el seguro adquirido. Javier Cabrera, representante de los colectiveros, criticó que la Cancillería Peruana no haya emitido ningún pronunciamiento hasta ayer. Anuncian una marcha de protesta si Perú no aclara cuáles serán sus protocolos.

No es buena noticia

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola Rojas, está en desacuerdo con la apertura de la frontera de forma inesperada. Explica que Arica era el punto de ingreso al país con mayor afluencia después del aeropuerto de Santiago. Ello amerita medidas de control para recibir un gran flujo de turistas. La autoridad pidió al Ejecutivo que suspenda la apertura por lo menos un mes más.

El alcalde reconoce que además del tema sanitario existe un motivo económico. “Por lo menos en diciembre nos da espacio para toda la inversión que se hizo para esta época (campaña navideña). Arica es una ciudad que vive del comercio y se ha fortalecido durante este periodo. Efectivamente, nosotros queremos que se postergue a fin de que no afecte tan fuertemente al comercio local” argumenta Espíndola. ❖

Vacunación avanzada

Arica, al igual que Tacna, tiene un alto porcentaje de vacunación contra la COVID-19 en sus más de 200 mil habitantes. En esa ciudad se aplican terceras dosis de refuerzo y se inmuniza a niños mayores de seis años. En Tacna las terceras dosis por ahora están dirigidas a personal de primera línea.

El presidente de la zona comercial de Tacna, Isaac Chili Quispe, junto a autoridades tacneñas y gremios, firmaron ayer un memorial dirigido al Gobierno Peruano exigiéndole que emita un decreto donde se ordene la apertura de la frontera con Chile.

Además, los tacneños piden con suma prioridad la aprobación de los protocolos sanitarios y la aplicación de terceras dosis para la población. Tacna, según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tiene 319 mil 930 habitantes mayores de 12 años de edad, de los cuales 61.2% han sido vacunados con dos dosis.