Callao: joven encuentra a monos ardilla en la calle abandonados en una caja

Un joven acogió a dos monos ardilla que encontró abandonados dentro de una caja de cartón en Callao. Según cuenta el ciudadano, de nacionalidad extranjera, el hallazgo se produjo la mañana del último lunes 15.

Indicó que tras encontrarlos, los alimentó y cuidó como pudo. No obstante, su preocupación por la vida que le esperaría a estos animales fuera de su hábitat lo empujó a llevarlos al Parque de Las Leyendas, en San Miguel, a fin de que lo ayuden. Sin embargo, en dicho lugar no los aceptaron y le pidieron que se comunicara primera con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

“En el parque me dieron un número y me respondió una operadora, a la cual insistí como tres veces para que me atendieran. Me dio dos números. Uno era de alerta Serfor y la otra de una persona más directa, pero estuve llamando y mandando mensajes, pero al ver que no me respondían, tomé la decisión de regresarme, porque tenía que hacer otras cosas. (…) Ni siquiera en visto me dejaron”, declaró a Canal N.

No obstante, tras la difusión de su caso, el mencionado medio de comunicación precisó que los números telefónicos proporcionados al joven no eran los oficiales de Serfor, por lo que durante la emisión televisiva se señaló que la referida institución aún no respondía.

El joven expresó que hizo público su hallazgo porque le preocupa que, debido a la naturaleza de estos animales, crezcan en espacios que no son adecuados, ya que casi siempre los ha tenido enjaulados en una canastilla que recientemente compró.

“Me da lástima de que estén encerrados. Cuando los saco para que estén más libres, aprovecho en alimentarlos”, agregó.

En diálogo con La República, prensa del Parque de Las Leyendas confirmó que los monos no fueron aceptados debido a que primero se debe coordinar con Serfor.

Actualización

Minutos después de la difusión de este caso, a través de su cuenta de Twitter, el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre informó que su personal ya trabaja en su atención.