Arequipa: 10 heridos dejó choque entre bus de transporte y vehículo repartidor de gas

Arequipa. Diez personas resultaron heridas este jueves 18 de noviembre tras un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Socabaya, en el distrito del mismo nombre. Un bus de transporte público chocó contra un vehículo repartidor de gas.

Según testigos del hecho, el bus de placa V9A-967 iba a excesiva velocidad y terminó impactando contra el otro vehículo que cruzaba una intersección. Los vecinos denunciaron que hace dos semanas los semáforos de esta intersección no funcionan y hasta la fecha la Municipalidad Distrital no los repara. Inclusive el semáforo ubicado a la altura donde ocurrió el accidente se encuentra volteado.

La falta de rompemuelles en esta avenida es también otro problema. “Es una vía rápida y no es posible que no haya rompemuelles, los carros, como no hay semáforo, van a excesiva velocidad y es un peligro para los peatones cruzar”, se quejó un vecino.

Heridos

De las 10 personas heridas, 9 fueron pasajeros del bus que tenía como destino el Cercado. El que terminó con heridas más graves fue el conductor del vehículo repartidor. Todos los heridos fueron trasladados al hospital Goyeneche.