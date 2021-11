Ministro Torres revela que el Minsa está evaluando la implementación de muerte civil para no vacunados

Desde que el Poder Ejecutivo aprobó las nuevas medidas del Ministerio de Salud (Minsa) para frenar la expansión del coronavirus en el Perú, las cuales entrarán en vigencia a partir del 15 de diciembre, diversas autoridades se han pronunciado sobre estas normas. Algunos están a favor y otros en contra.

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, fue consultado sobre la implementación de la muerte civil para los no vacunados contra la COVID-19. Precisamente, el funcionario adelantó que el titular de la cartera del Minsa, Hernando Cevallos, está evaluando la implementación de esta medida para limitar ciertas actividades en los ciudadanos que no han sido inoculados.

“A nadie se le puede obligar a vacunarse si no quiere hacerlo, pero si no quieren vacunarse y no se vacunan, tampoco tienen derecho a poner en peligro a las demás personas”, dijo Torres en entrevista con Exitosa.

“No solo en protección de ustedes, sino por sus familias, hijos, padres y semejantes. Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, agregó.

¿Cuáles son las tres nuevas medidas contra la COVID-19?

El Poder Ejecutivo, a través de los Decretos Supremos n.° 167-2021-PCM y n.° 168-2021-PCM, dispuso este domingo 14 de noviembre una serie de nuevas medidas para promover la vacunación en la población objetivo (mayores de 12 años) que entrarán en vigencia el próximo 15 de diciembre.

1.- Vacunación completa en espacios cerrados

Todos los ciudadanos que deseen ingresar a espacios cerrados, como restaurantes, centros comerciales, gimnasios, teatros, entre otros, deberán presentar su carné de vacunación físico o virtual en el que se acredite que cuentan con las dos dosis contra el nuevo coronavirus.

2.- Trabajo presencial en empresas con trabajadores vacunados

Las empresas que tengan más de 10 trabajadores podrán operar de forma presencial solamente si el total de sus trabajadores están vacunados con ambas dosis contra la COVID-19.

3.- Choferes, cobradores y servicio de delivery con dosis completa

Los choferes y cobradores de transporte público y el servicio de delivery deberán acreditar vacunación completa para poder laborar. Asimismo, tendrán que mostrar el carné de vacunación, ya sea físico o virtual, a los inspectores o autoridades que lo soliciten.