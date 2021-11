Mirtha Vásquez sobre presidente de EsSalud: “Su cargo depende de la ministra de Trabajo”

El cargo del presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Mario Carhuapoma, está en evaluación y dependería de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo (MPTE). Así lo informó la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

La actual titular fue consultada por la actual gestión de Carhuapoma y la serie de irregularidades que ha presentado desde agosto. “Cualquier denuncia que se da contra cualquier funcionario del Estado nosotros la acogemos. Como ustedes saben, el señor Carhuapoma, en el cargo que ejerce, depende de la ministra de Trabajo”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, Vásquez señaló que la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, estuvo realizando una evaluación y dieron una respuesta de carácter técnico legal. “Lo estamos revisando y lo vamos a mirar conjuntamente. Creo es importante mencionar que nosotros garanticemos la investigación frente a los hechos denunciados”, agregó.

Así también, sostuvo que, “si hay indicios suficientes, esta persona tendría que dejarlo o mirar las posibilidades de su remoción”. El último 16 de noviembre, Carhuapoma mencionó que no hubo ninguna irregularidad cuando había asumido la jefatura de EsSalud y era catedrático.

“Soy docente principal de San Marcos, en tiempo completo. (…) Revisen el artículo 40 de la Constitución. (...) Yo puedo tener doble percepción salarial, me avala la constitución”, expresó en RPP. Así también, se le acusa de otro tipo de irregularidades, como el contrato a personal no calificado para puestos, una presunta violencia física, etc.

Mario Carhuapoma asumió el cargo luego de que Fiorella Molinelli renunciara al cargo en el mes de agosto por presuntamente ser la cabecilla del Club de Farmacéuticas.