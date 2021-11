Aprueban proyecto para exigir carné de vacunación en locales de Lima Metropolitana

Este miércoles 17 de noviembre, el regidor metropolitano Carlo Ángeles anunció la aprobación del proyecto de ordenanza para exigir el carné de vacunación a quienes deseen ingresar a los locales comerciales.

La medida establece sanciones administrativas, como multas o el cierre temporal del local, para los establecimientos que estando en la obligación de exigir el carné de vacunación al público, decidan no hacerlo . Según explicó Ángeles, con ello se busca evitar que los no vacunados no se contagien, pues tienen mayor probabilidad de generar síntomas graves y podrían hacer que colapse nuevamente el sistema de salud.

El también presidente de la Comisión de Ambiente saludó la decisión de los demás regidores por impulsar el reciente Decreto Supremo emitido por el Gobierno, el cual establece que a partir del próximo 15 de diciembre será obligatoria la presentación del carné de vacunación para todos los mayores de 18 años que quieran entrar a espacios cerrados.

“La vacunación es opcional, nuestra lucha contra el COVID-19 no. Ante tanto dolor causado por la pandemia, entendamos que vacunarse es un acto solidario que evita que colapse el sistema de salud”, señaló Carlo Ángeles en sus canales oficiales.

Proyecto de ordenanza. foto: Carlo Ángeles Twitter

Jessica Huamán, presidenta de la Comisión de Salud Pública, precisó a La República que el proyecto pasará mañana, jueves 18 de noviembre, a la Comisión de Asuntos Legales, para luego ingresar al consejo. “En el marco de los tiempos es muy posible que sí se ponga en práctica a partir del 15 de diciembre. Además, próximamente estaremos modificando el Cuadro de Sanciones Administrativas ligadas a las restricciones en establecimientos comerciales, para salvaguardar la seguridad frente al COVID-19″, explicó la funcionaria.