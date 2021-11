Joven de 27 años se encuentra en UCI tras someterse a cirugía estética

Una joven de 27 años permanece en el área de cuidados intensivos del hospital Arzobispo Loayza debido a una grave infección que surgió luego de haberse sometido a una reducción de grasa en los brazos.

Según contó el padre de la mujer, ella acudió a un centro estético ubicado en la avenida Los Próceres, del distrito de San Juan de Lurigancho, y pagó S/ 1.700 por dos sesiones . La primera fue realizada el sábado 6 de noviembre y la siguiente, dos días después.

“El lunes a las 7.00 p. m. inician los malestares, después de la segunda intervención. Empezó a tener mareos, vómitos, perdió el conocimiento y ya no podía ni caminar”, contó el señor Adelmo para Latina noticias.

“El estado de mi hija es muy delicado, se encuentra en estos momentos con ventilador mecánico. Ella se hizo este procedimiento en la avenida Próceres de la Independencia, en San Juan de Lurigancho. Es una clínica clandestina sin ninguna seguridad”, continuó.

El pariente de la joven aseguró que, en una semana de tratamientos, la familia ya ha gastado más de S/ 5.000 y esperan el apoyo de algún centro de salud para la pronta recuperación de su pariente.

Además, el señor Adelmo indicó que ya denunció el caso de su hija ante las autoridades. “El día martes de la semana pasada, yo he puesto una denuncia. Quiero que se tomen cartas en el asunto y que esto no quede impune. Si hoy me pasó a mí, mañana será a otra persona. Quiero que estos señores paguen por lo que han hecho, son cuatro hermanos”, aseguró.