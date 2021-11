Denuncian maltrato a una adulta mayor en centro de salud mental

Una adulta mayor llora en un centro de salud mental porque no puede trasladar a su familiar hasta el lugar, mientras el personal del lugar señala, a viva voz, que no la puede ayudar. Esa es la cruda imagen que se difundió en redes sociales sobre el estado de la atención en hospitales psiquiátricos.

“Acá no puedes estar llorando. Entiendo tu desesperación, corazón, pero tienes que traerlo (al paciente) con apoyo de tu familiar. Que lo amarren, que lo aten, que lo suban a un carro y lo traigan. La Policía, anda a una comisaría y dile que te está agrediendo porque este hospital no es un albergue, no es un centro de rehabilitación que tú vas y pagas a una persona y van a tu casa ”, indicó el personal de la institución que aún no hemos podido identificar.

Y aunque es verdad que usualmente los centros de salud mental no brindan servicios a domicilio, lo que llamó la atención fue la forma en la que se expresó la persona que se dirigía a la acongojada anciana.

PUEDES VER: Activistas venciendo estigmas



“Acá no puedes venir y decir que le vas a pagar a un médico. ¡No! Acá ningún médico va a ir a tu domicilio, no te podemos ayudar. El familiar trae al paciente psiquiátrico con ayuda de su familia, de la Policía, pero no hay otra forma, hijita. Yo pensé que estabas llorando por citas o por medicina”, dijo la mujer como una forma de invalidar o minimizar el dolor del pariente del paciente.

Defensoría se pronuncia

La Defensoría del Pueblo recalcó que los pacientes y sus familiares tienen una serie de derechos en su atención. “Rechazamos expresiones e indicaciones que vulneran la dignidad, integridad, libertad y el consentimiento informado”, señaló tras la difusión del video.

“Exigimos al Ministerio de Salud (Minsa) y Susalud investigación y sanción oportuna con aplicación de medidas correctivas. Personal de salud mental debe brindar trato digno con orientaciones respetuosas de los derechos humanos de las personas más vulnerables”, añadió el comunicado defensorial.