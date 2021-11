Cusco: PeruRail fue sancionada cuatro veces por no atender reclamos de pasajeros

Indecopi sancionó y multó cuatro veces a la empresa ferroviaria PeruRail en los últimos cinco años. Las faltas más recurrentes fueron no atender a los reclamos de los usuarios.

En el 2017 fue multada con 10 UITs por exceder su capacidad de transporte en el tren local. Ese mismo año, Indecopi impuso otra sanción de 10 UITs por no responder 367 reclamos presentados. “Se ha acreditado que no cumplió con su obligación de brindar respuesta a 367 reclamos consignados por consumidores en su Libro de Reclamaciones”, dice el reporte de Indecopi.

En el 2019, PeruRail e IncaRail, la otra operadora autorizada en la línea férrea a Machupicchu, fueron multados con 4.5 UITs cada una por una colisión en la ruta Ollantaytambo-Machupicchu. El accidente se produjo un año antes.

El año pasado, las faltas se repitieron. Indecopi volvió a multar a PeruRail con 2.77 UITs por no brindar respuesta a diez reclamos presentados.

Servicio social

Las quejas mayormente apuntan al tren local que ofrece la empresa. Hay que precisar que dicho servicio está destinado para pobladores del distrito de Machupicchu que acoge a la maravilla mundial. Sin embargo, es utilizado también por cusqueños y turistas nacionales que no pueden pagar boletos turísticos de más de 50 dólares por una hora y media de trayecto.

La República corroboró que, en el tren local, algunos pasajeros van parados y se ponen en riesgo los protocolos de bioseguridad debido a la aglomeración.

Para la jefa de Indecopi, Paola Aragón, el servicio social no debe estar exento del control. “Es cierto que es un servicio que no forma parte del contrato de concesión y que no están obligados a brindarlo. Igual existe una contraprestación y, por tanto, puede haber denuncias, no importa que sea social”, dijo.

El gerente de Comercio Exterior y Turismo del Cusco, Fredy Deza, sostuvo que justamente la renovación del permiso a PeruRail debía servir para la elaboración de una adenda que obligue a un servicio para cusqueños y turistas nacionales. “Es por eso que la región asumió como traición que el MTC haya renovado el permiso. El contrato firmado con las operadoras no estipula las mejoras”, dijo.

Mencionó que las quejas se canalizaron a través de mesas técnicas luego de las protestas radicales de diciembre del año pasado, pero los resultados aún no son conocidos. Dijo que el Ministerio de Transportes (MTC) es la instancia que lidera el proceso y tiene las potestades.

Sobre la otra operadora, Deza comentó que durante las mesas de trabajo argumentó que los costos que pagaba a Ferrocarril Trasandino, empresa que tiene la concesión de la línea férrea hasta el 2034, eran altos. “Pidieron una rebaja para diseñar un servicio local”, agregó.

Anuncian marcha contra PeruRail

Las protestas contra PeruRail, motivó que la empresa denuncie a algunos comuneros. Recientemente, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por el bloqueo de la línea férrea. A través de un memorial, las comunidades pidieron que se retire las denuncias, de lo contrario radicalizarían sus medidas de protesta. “No es solo por eso, es por el mal servicio. Ahora ya han vuelto a lo de antes, vagones repletos y ya no hay espacio para los comuneros”, dijo el dirigente Nickolai Dávalo.