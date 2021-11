Corte de luz en Lima y Callao este 17 y 18 de noviembre: horarios y distritos programados

Ah. El Pedregal Mz. G, H, J, Asoc. Posesionarios del sector El Pedregal Anx. 22 Mz. D, D1, H, I, J, L, Com. Camp. Jicamarca anexo 22 Mz. C, D, D1, F, G, H, I, J, El Cercado Anx. 22 Jicamarca Mz. B, C, Asoc. Pobladores El Cercado Mz. C, F G, Ah. Quebrada de Canto Grande sector El Cercado Mz. F, J, O, Asoc. de Pob. Poses del sector El Pedregal Mz. D, D1, H, I, L, C. P. Sector Cercado anexo 23 Jicamarca Mz. G, H, L.