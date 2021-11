Coronavirus en Perú: Minsa reporta 783 nuevos casos, 17 muertes y 117 altas médicas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número acumulado de casos de coronavirus se elevó a 2 218 202 y los fallecimientos llegaron a 200.741. La cartera dirigida por el médico Hernando Cevallos detalló que, hasta las 22.00 horas del martes 16 de noviembre, se confirmaron 783 nuevos casos positivos y 17 decesos en el ámbito nacional.

Asimismo, la institución precisó que la cantidad de personas dadas de alta ascendió a 2 198 039, de las cuales 117 vencieron a la mencionada enfermedad en las últimas 24 horas, por lo que instaron a la ciudadanía a no bajar la guardia.

En la actualización diaria del Minsa, se conoció que 3.330 pacientes permanecen hospitalizados y 898 reciben ventilación asistida en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

Estas cifras se obtuvieron luego que se analizaran 19 752 740 pruebas moleculares y serológicas. Se registraron parcialmente, además, los resultados de 1.370 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

Ministerio de Salud actualizó las cifras a través de sus canales oficiales. Foto: Minsa

Ministro Torres: Minsa evaluará la implementación de muerte civil para no vacunados

En una de sus últimas entrevistas, el titular del Ministerio de Justicia, Aníbal Torres, reveló que el ministro Hernando Cevallos está evaluando aplicar la muerte civil a las personas que no quieren vacunarse contra la COVID-19. A la fecha, el sector ya está inmunizando a los menores de 12 años a más, por ello, desde el próximo mes, las personas mayores de edad tendrán que presentar su carné de inoculación para ingresar a lugares cerrados.

“El ministro de Salud ya lo ha mencionado (sobre la muerte civil), la disposición viene por allí, no por el Ministerio de Justicia. Ahí, hemos comentado y manifestado en distintas oportunidades, todo el mundo tiene derecho a vacunarse o no vacunarse, pero no tienen derecho a contagiar a los demás (...) Combatamos la pandemia para abrir totalmente el mercado. Si crece el mercado, todos nos vamos a beneficiar”, dijo el ministro.