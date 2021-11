Presunta negligencia en el Callao: hombre ingresó al hospital por dolor de estómago y ahora está ciego

Con información de Omar Coca / URPI-LR

Familia pide respuestas. Un hombre de 32 años ingresó a un nosocomio del Callao por un dolor en el estómago y ahora está ciego. Según sus allegados, ningún médico se quiere hacer responsable y, hasta el momento, solo un oftalmólogo se les ha acercado para decirles que la víctima tiene la córnea afectada.

El agraviado responde al nombre de Erick Andrés Rendón Arenas y fue internado en el Hospital Alberto L. Barton Thompson en dos oportunidades: la primera vez le dieron de alta el primer día, pero la segunda ya se quedó en las instalaciones debido a que no dejaba de convulsionar. Es ahí donde habría ocurrido la negligencia médica.

“Yo interné a mi hermano por un dolor de estómago el 5 de este mes y le dieron de alta rápidamente. Me fui al trabajo y al regresar por la noche veo a mi hermano completamente mal, lo traigo nuevamente y me dicen que no debieron darle el alta a mi hermano tan rápido”, narró Jorge Luis Rendón, hermano del hombre, a La República.

“El médico me dijo que de aquí para adelante ya no es nuestra responsabilidad, ningún otro doctor me da respuesta, solo uno (el oftalmólogo) para decirme que mi hermano tiene dañado las córneas”, añadió.

Acusan falta de cuidado a paciente

Durante una de sus visitas, Jorge Luis Rendón se dio con la sorpresa de que su hermano no había comido en todo el día. Ante esto, pidió un recipiente para prepararle algo, pero todos estos estaban sucios.

“Fui a ver a mi hermano y lo encuentro con los ojos abiertos preguntando quien había entrado a su habitación, le dije que era yo y me dice que no le habían dado de comer porque, según el doctor, él debe estar a dieta”, lamentó Jorge.

Piden que víctima sea trasladada a otro hospital

Por su parte, la madre del agraviado se mostró muy consternada y dijo que no se siente cómoda que su hijo continúe en dicho nosocomio del Callao, ya que ahí habría ocurrido la negligencia.

“Le han metido a esa cámara, le metieron por una segunda vez y seguro fue por eso, no tenemos confianza para que le hagan las pruebas en este lugar”, subrayó Gilda Arenas García.

Según el oftalmólogo que atendió a Erick Rendón Arenas, la afectación en su ojo habría sido producto de un medicamento que le recetaron . Ante este panorama de incertidumbre, sus allegados han pedido que lo trasladen al Hospital EsSalud Alberto Sabogal Sologuren a fin de que le hagan más exámenes y pruebas que determinen qué es lo que realmente pasó.

Finalmente, este diario intentó comunicarse con EsSalud, pero no respondieron.