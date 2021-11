Arequipa: anulan norma que favorecía a asociación Pampas Bayas

La ordenanza regional que permitía a la Asociación Agroindustrial Pampas Bayas iniciar su trámite de compra de 5200 hectáreas, quedo sin efecto. Nueve de los integrantes del Consejo Regional de Arequipa (CRA) por unanimidad tomaron esta decisión. No existía pronunciamiento de Autodema, el área se superponía a la infraestructura hídrica de Majes Siguas II y sobre todo a cambio se querían otorgar terrenos a un grupo consejeros. El tema es parte de las investigaciones del caso “Los hijos del cóndor”.

Un casi callado presidente en funciones del CRA, Ysrael Zúñiga, y el consejero Miguel Guzmán, recularon y votaron también por la reconsideración. Ambos son investigados de ser parte de dicha organización criminal y anteriormente apoyaron la aprobación.

La consejera regional Crhiss Díaz participó virtualmente. Esto tras su ausencia desde que el Ministerio Público destapara y dispusiera detenciones para consejeros, funcionarios y autoridades. No participó de ningún debate, pero sí voto a través de su asistente Lorena Anco. “Todo va a ser vía virtual. No hay fecha hasta cuando (…) No va a responder a la prensa absolutamente nada”, advirtió la asistenta. Adelantó que así será también en comisiones y mesas de trabajo.

Los consejeros además eligieron una comisión ad hoc que verá las ordenanzas y acuerdos pendientes de cinco comisiones sin presidente o sin alguno de sus integrantes. José Luis Hancco fue elegido como presidente del grupo. Sostuvo que además emitirán dictámenes de los pedidos de licencia del gobernador Elmer Cáceres y consejeros.

Decían ser damnificados

Los testaferros que utilizaron los consejeros “aliados” del gobernador Elmer Cáceres Llica para obtener un terreno en el proyecto Pampas Bayas, pasaron como “damnificados” de zonas de Querque, Lluta, Huanca, Cabanconde y Santa Isabel de Siguas. Estos pobladores fueron afectados en los 90 por un proceso eruptivo.

La Fiscalía a cargo del caso “Los hijos del cóndor”, durante la audiencia de pedido de prisión preventiva puso en evidencia el padrón de más de 500 socios donde estos se camuflaron.

La sustentación se dio durante la sustentación de prisión de Marcelo Córdova, ex jefe de Autodema, acusado de ofrecer los terrenos.