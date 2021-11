Villa El Salvador: vecinos denuncian nuevo intento de invasión en Lomo de Corvina

Vecinos del grupo 3A del noveno sector de Villa El Salvador denunciaron que, la madrugada de este lunes martes 16 de noviembre, decenas de sujetos intentaron invadir un espacio destinado como área verde en Lomo de Corvina.

Según informó Panamericana, luego de que en abril de este año se expulsara a un grupo de familias invasoras de esa zona del mencionado distrito, al menos cuatro de ellas se quedaron a vivir en la berma central de la avenida Separadora Agroindustrial, ya que manifestaban “no tener a donde ir”.

Sin embargo, con el paso de los meses, ese grupo de viviendas prefabricadas crecieron al punto de que llenaron dicho espacio público. Es así que, esta madrugada intentaron ampliar la invasión a una área que está frente a la berma central.

No obstante, los invasores no contaron con la rápida acción de los residentes de la zona, quienes, además de pedirles que abandonaran su intento de ocupar un lugar que no les corresponde, llamaron a la Policía. Fue de esta manera que gracias a la intervención de los agentes del orden se logró expulsar a los invasores.

A raíz de este hecho, los vecinos piden a las autoridades que reubiquen a quienes ocupan la berma central, ya que, incluso, algunas casas yacen vacías.

Asimismo, solicitan protección policial debido a que, a raíz de su protesta ante las invasiones, inescrupulosos sujetos los amenazan de golpearlos. Según mencionan, esas personas serían cabecillas de grupos de traficantes de terrenos que impulsan los recientes intentos de ocupación.

Además, los residentes de la zona también señalaron que denunciaron los hechos ante la Municipalidad de Villa El Salvador. Sin embargo, según añaden, hasta la fecha no cuentan con un pronunciamiento edil.