Frontera chilena se reabre el primero de diciembre

Redacción sur

El primero de diciembre, la frontera Chile abrirá sus fronteras terrestres y aéreas. La decisión la comunicó la Cancillería del país vecino. La reapertura se produce tras un año y ocho meses, mediante el Plan de Fronteras Protegidas, que establece requisitos para ingresar al país.

A inicios de octubre de este año, debido a la disminución de casos Covid-19 y una tasa de positividad que no superaba el 1% a nivel regional, las autoridades sanitarias de Chile permitieron el ingreso vía aérea a los extranjeros vacunados. No obstante, les solicitaban un examen PCR negativo de máximo 72 horas antes de embarcar, un seguro médico particular y una certificación de vacunas de su país de origen.

Para que los ciudadanos crucen las fronteras aéreas de Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas; así como las terrestres en Chacalluta, Colchane y Pino Hachado, deberán cumplir ciertos criterios. Por ejemplo, los extranjeros no residentes a partir de los 2 años de edad deberán presentar una prueba PCR negativa tomada en su país de origen con 72 horas de anticipación, una declaración jurada, un seguro médico desde 30 000 dólares y validación de sus vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud.

Preocupación

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, mostró su preocupación por la reapertura. Indicó que el complejo fronterizo de Chacalluta, ubicada en su región y donde se realiza el control de personas que pasan de Perú a Chile, es el más transitado en todo el país.

Pidió a las autoridades aplicar todos los protocolos para prevenir contagios y, de esta manera, garantizar la salud de las personas que viven en la región Arica y Paricanota.

Saluda apertura

Tras conocerse la decisión de Chile, el gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, saludó la decisión, ya que permitirá la reactivación económica. “Hemos tenido siete reuniones con Cancillería de Chile, donde hemos expuesto el buen avance de la vacunación en Tacna. Gracias a ello tenemos esta noticia alentadora que va a beneficiar al sector comercial y turístico que ha sido tan golpeado en nuestra región”, expresó.

Asimismo, precisó que la economía de Tacna explica en un 75% por el sector comercial y servicios, lo cual se espera ser recuperado con la reapertura gradual de la frontera.