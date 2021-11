Ministro de Educación sobre filtración de examen: “No tengo responsabilidad funcional, sí política’’

Tras la polémica por la filtración del examen de Nombramiento Docente 2021, el titular de la cartera de Educación, Carlos Gallardo, indicó que él no tiene ninguna responsabilidad sobre ello. Sin embargo, mencionó que como encargado de dicha entidad deberá asumir las disposiciones de las autoridades correspondientes.

“Yo no me aferro al cargo, todo esto se ha hecho una polvareda en redes sociales. Yo no tengo responsabilidad funcional, sí política. Esto no ha estado en manos del ministerio, sino en manos del INEI que ha firmado un acuerdo no conmigo, sino con gobiernos anteriores. Yo solo tengo un mes en el cargo, (pero) esto se vendría dando en las evaluaciones anteriores”, precisó a los medios de comunicación.

Asimismo, recalcó que no tiene ningún temor en asumir la responsabilidad política porque es él quien está a cargo del Ministerio de Educación.

¿Qué sucedió en el examen Nombramiento Docente 2021?

El pasado sábado 13 de noviembre se llevó a cabo la Prueba Única Nacional para el Concurso de Nombramiento docente 2021.Tras el término de la evaluación, se difundieron algunas denuncias sobre presuntos hechos irregulares respecto al examen que se habría registrado en algunas regiones del país. Por tal motivo, se solicitó la renuncia del ministro de Educación, Carlos Gallardo. Hacemos un recuento de los hechos que desencadenaron ese pedido.

Desde la madrugada del sábado 13, se informó que varios docentes empezaron a recibir en sus teléfonos celulares archivos PDF y mensajes de WhatsApp, en donde se les daba la relación de preguntas y respuestas del examen. Las evidencias, recogidas y publicadas por Epicentro TV, podrían dar indicio de una probable comercialización del examen.